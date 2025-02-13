В Минске стартовал международный турнир Гран-при по вольной борьбе памяти Медведя

В Минске стартовал международный турнир Гран-при по вольной борьбе памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Также в рамках данного старта определились победители юношеских соревнований «Медвежонок», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Программа турнира Гран-при рассчитана на три дня. На кону 20 комплектов наград, на которые в этом году претендуют более 300 атлетов из 12 стран. Белорусы провели учебно-тренировочный сбор в «Стайках» и ставят медальные задачи.

Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе: Традиционно собираемся в «Стайках» на учебно-тренировочном сборе, в котором приняла участие команда Казахстана, ребята из России, всего около 90 спортсменов. Думаю, самые интересные схватки еще впереди. Задача стоит перед ребятами – набраться соревновательной практики перед чемпионатом Европы.

Соревнования на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя проводятся уже в 54-й раз, но последних два проходят без легенды. Тем не менее это продолжение его победных традиций в белорусской борьбе.

Алексей Медведь, сын А. Медведя:

Отец этот турнир создал, детище его, очень любил, всегда ждал этот турнир. Я очень рад, что он продолжается, что это традиция.

В рамках Гран-при проводится и турнир для юных борцов «Медвежонок», который собирает не меньше гостей. На этот раз на главный приз замахнулись спортсмены из шести стран.