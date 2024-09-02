Умер белорусский борец Александр Медведь – Лукашенко направил соболезнования

Он семь раз становился чемпионом мира, четырежды выигрывал континентальные состязания. Обладатель многочисленных наград и почетных званий Советского Союза, Беларуси, России, после завершения спортивной карьеры перешел на тренерскую работу, был вице-президентом Национального олимпийского комитета, возглавлял сборную Беларуси по вольной борьбе и федерацию этого вида спорта. Ежегодно на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Минске проходил турнир по вольной борьбе.

Сергей Макаренко, олимпийский чемпион:

Очень интересный человек, и я бы, конечно, сказал о нем только хорошие слова. Я его очень уважал. Мы его все очень любили. Он был очень добрый. Мы с ним практически земляки. Он был интереснейший человек. Удивительно интересный. И я вам скажу, что он продолжил жизнь свою благодаря своему пристальному уму.

Соболезнование в связи со смертью легендарного борца и тренера направил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что Александр Медведь всего себя посвятил служению Беларуси, внес неоценимый вклад в развитие национальной школы борьбы и олимпийского движения. «В памяти белорусского народа Александр Васильевич навсегда останется как воплощение силы, мудрости и патриотизма», – подчеркнул белорусский лидер.