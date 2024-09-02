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Умер белорусский борец Александр Медведь – Лукашенко направил соболезнования

02 сентября 2024 10:43
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Умер легендарный борец Александр Медведь. Ему было 86. Лучший спортсмен Беларуси XX века трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета Олимпиад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ,

Умер белорусский борец Александр Медведь – Лукашенко направил соболезнования-2

Он семь раз становился чемпионом мира, четырежды выигрывал континентальные состязания. Обладатель многочисленных наград и почетных званий Советского Союза, Беларуси, России, после завершения спортивной карьеры перешел на тренерскую работу, был вице-президентом Национального олимпийского комитета, возглавлял сборную Беларуси по вольной борьбе и федерацию этого вида спорта. Ежегодно на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Минске проходил турнир по вольной борьбе.

Умер белорусский борец Александр Медведь – Лукашенко направил соболезнования-4

Сергей Макаренко, олимпийский чемпион:
Очень интересный человек, и я бы, конечно, сказал о нем только хорошие слова. Я его очень уважал. Мы его все очень любили. Он был очень добрый. Мы с ним практически земляки. Он был интереснейший человек. Удивительно интересный. И я вам скажу, что он продолжил жизнь свою благодаря своему пристальному уму.

Соболезнование в связи со смертью легендарного борца и тренера направил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что Александр Медведь всего себя посвятил служению Беларуси, внес неоценимый вклад в развитие национальной школы борьбы и олимпийского движения. «В памяти белорусского народа Александр Васильевич навсегда останется как воплощение силы, мудрости и патриотизма», – подчеркнул белорусский лидер.

# Александр Медведь # Александр Лукашенко # Некролог

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