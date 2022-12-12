Александр Медведь: «Почему борьба такая красивая – без компромисса борются, смело, уверенно»

Новости Беларуси. В Минске завершился республиканский командный турнир «Лига храбрых», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данные соревнования разработаны Президентским спортивным клубом совместно с Белорусской федерацией борьбы и являются абсолютно новыми в спортивном календаре. Но уже понятно, что старт пришелся по душе. В России такой лиги нет. В чем уникальность турнира «Лига храбрых» по борьбе? Подробнее.

Восемь команд со всех уголков страны и гости из Москвы мерились силами на протяжении четырех месяцев, а в решающую стадию вышли лучшие из лучших. И даже сам мэтр отмечает, что юноши и девушки уже показывают достойный уровень мастерства.