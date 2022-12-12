Прямой эфир

Александр Медведь: «Почему борьба такая красивая – без компромисса борются, смело, уверенно»

12 декабря 2022 15:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске завершился республиканский командный турнир «Лига храбрых», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данные соревнования разработаны Президентским спортивным клубом совместно с Белорусской федерацией борьбы и являются абсолютно новыми в спортивном календаре. Но уже понятно, что старт пришелся по душе.

В России такой лиги нет. В чем уникальность турнира «Лига храбрых» по борьбе? Подробнее.

Александр Медведь: «Почему борьба такая красивая – без компромисса борются, смело, уверенно»-1

Восемь команд со всех уголков страны и гости из Москвы мерились силами на протяжении четырех месяцев, а в решающую стадию вышли лучшие из лучших. И даже сам мэтр отмечает, что юноши и девушки уже показывают достойный уровень мастерства.

Александр Медведь: «Почему борьба такая красивая – без компромисса борются, смело, уверенно»-4

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион:
Это очень здорово. Почему борьба такая красивая – без компромисса борются, смело, уверенно. Выиграют, проиграют, зато красивую борьбу показывают. Это большая школа для подрастающих.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Борьба # Светлана Андралович # Александр Медведь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Известен окончательный состав белорусской сборной по хоккею на Кубок Первого канала
12 декабря 2022 15:28

Известен окончательный состав белорусской сборной по хоккею на Кубок Первого канала

Турнир «Лига храбрых» ПСК завершился в Минске
12 декабря 2022 12:18

Турнир «Лига храбрых» ПСК завершился в Минске

Хоккей. «Могилёв» прервал серию из 16 поражений подряд
12 декабря 2022 12:00

Хоккей. «Могилёв» прервал серию из 16 поражений подряд