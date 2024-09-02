Он всегда относился по-отечески – каким запомнили Александра Медведя спортсмены, ученики и соратники

Ушел из жизни легендарный спортсмен, знаковая фигура сразу двух столетий, трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Васильевич Медведь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его наградном списке 7 титулов мировых форумов, трижды он был недосягаем на чемпионатах Европы. Заслуженный мастер спорта, орденоносец, почетный гражданин города-героя Минска, вице-президент Национального олимпийского комитета. Заслуги этого человека как в спорте, так и в жизни не смогут поместиться в трехтомник мемуаров. Каким запомнят его спортсмены, ученики, соратники – в нашем следующем сюжете.

Приемы, броски, победы – эту уникальную хронику будут пересматривать снова и снова борцы разных возрастов и национальностей. Александр Васильевич Медведь дал многим поколениям бесценные подарки – свою борьбу и ключи к победам. Именно он стал флагманом для новых олимпийцев Беларуси и не только. Личное общение с легендой каждый носит в своем сердце. Умер белорусский борец Александр Медведь – Лукашенко направил соболезнования – подробности здесь.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Александр Васильевич всегда относился по-отечески, наставлял, где-то подсказывал. В 2007 году он был на открытии международной штаб-квартиры ФИЛА. Мне посчастливилось с ним быть на этом открытии. Всегда Александр Васильевич у нас воспринимался обыденно. Но когда я увидел уже непосредственно, какие там толпы, представители разных государств – Африки, Азии, Америки – хотят с ним сфотографироваться, то меня это очень сильно впечатлило. Безусловно, мы будем хранить память об этом великом человеке. И на его примере воспитывать наше новое подрастающее поколение.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Человек, который всегда был рядом, во всем и везде. Несмотря даже на свой преклонный возраст, человек обладал сумасшедшей энергетикой, очень тонким чувством юмора. Для нас это действительно очень большая потеря. Первая моя встреча с ним состоялась в двухтысячном, когда мне было всего лишь 17 лет, на первенстве Республики Беларусь. И он подозвал меня к себе и сказал: ты откуда будешь? Я говорю: приехал два года назад в Беларусь. А он говорит: ты мне нравишься, перейдешь в вольную борьбу? Моя жизнь… Я через себя пропустил все-таки греко-римскую борьбу.