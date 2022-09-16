Мэтр вольной борьбы Александр Медведь отметил 85-летний юбилей. Как это было?

Новости Беларуси. Он полон сил. Он по-прежнему пример для подражания. Он не мыслит свою жизнь без борьбы. А мировая борьба немыслима без его имени. Речь, конечно, об Александре Медведе. Человек-легенда празднует очередной день рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ему – 85. Его победы завораживают и впечатляют. С его мнением считаются. И на его турнир по-прежнему едут. Со знаковой датой Александра Васильевича поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава НОК страны Виктор Лукашенко.

Пожалуй, в современном постсоветском мире трудно найти хоть одного человека, который не слышал бы об Александре Медведе. Все его регалии вряд ли способны уместиться на одном листе формата А4. Напомним только самые знаковые. Трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР, лучший борец вольного стиля в истории спорта, заслуженный мастер спорта, флагоносец. Его выигранная схватка с 200-килограммовым американцем Тейлором вошла едва ли не во все планетные учебники. Он был примером на ковре. Он остается примером и кумиром и в повседневной жизни.

Ярчайший пример востребованности и всенародной любви можно было наблюдать 16 сентября в Минской городской ратуше. Это даже не море, а целый океан цветов. Высшие должностные лица, руководители всех уровней, заслуженные деятели спорта. Цепочки тех, кто хотел поздравить Александра Медведя с очередным днем рождения, не становились меньше ни на секунды. Гости прибывали и прибывали.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Главное, что мы создали школу борьбы. Школу, которая является, конечно же, популярной для сотен тысяч детей, которые идут туда и знают, что у них есть кумир.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

И сегодня медали, которые завоевали наши спортсмены на Олимпийских играх, в этих медалях и его большая заслуга.

Олег Матыцин, министр спорта России:

Ваш пример, ваши правила говорят о том, что все мы сможем преодолеть. Потому что у нас вера, у нас культура, у нас традиции и великая дружба.

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион:

Первый трехкратный, который показал нам, русским, советским борцам, что можно три раза выиграть Олимпиаду. Потому что, кто бы там не говорил, что ты делаешь, я знал, что до меня это уже Александр Васильевич сделал.

Основные подарки мэтра ожидали во Дворце спорта, колыбели белорусской борьбы. 51-й международный турнир «Гран-при на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя» 16 сентября финишировал. Наши ребята триумфально восходили на пьедестал и каждый считал своим долгом победить во имя великого борца. Александр Медведь не на трибунах, а рядом с ковром. От его зоркого взгляда ничто не ускользает. Он знает, что нужно сегодня сказать.