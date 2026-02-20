Новости по тегу #Александр Кулицкий

Настоящая любовь, если мы обращаемся к Священному Писанию, милосердствует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не радуется неправде. Радуется истине, все покрывает, всему верит и никогда не перестает. Влюбленность – это некий залог, который дается людям.
Есть пять ключевых ролей, которые женщина, которая хочет быть хорошей женой, должна исполнять. Но именно такие роли, только в обратном порядке, ложатся и на мужчину.
Лучший способ понять жизнь и прожить ее для себя – это пробовать то, что интересно.
Для кого-то измена – это переписка с человеком противоположного пола, для кого-то – прямой половой акт, для кого-то – это свидание.
«Можно сказать, что это такой взаимный танец, и люди подбираются по своим травмам».
Первые полтора года – это бета-тест.
Роль внутри семьи.
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