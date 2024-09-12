Взять ответственность: вот когда мужчина готов жениться

«Давай поженимся» – эту фразу мечтает услышать каждая женщина. Но как быть, если возлюбленный не торопится в ЗАГС? Может быть, взять инициативу в свои руки и сделать предложение самостоятельно? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александр Кулицкий, сексолог:

Удобство, боязнь ответственности либо негативный пример. Своя семья показала, что брак – это странная история либо кто-то из близких сильно обжегся. Человек думает мне это не надо, слишком волнительно и страшно. Жениться, потому что хватает ценностей воспитания, понять, что если женщина с тобой, и ты ее как мужчина выбираешь, стоит брать за нее ответственность и развивать отношения. Вкладываясь, в том числе меняя статус женщины, давая ей другое состояние, определенность и, собственно, роль внутри вашей семьи.