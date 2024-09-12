Больше половины предложений было сделано в первый год – вот что известно о статистике разводов

«Давай поженимся» – эту фразу мечтает услышать каждая женщина. Но как быть, если возлюбленный не торопится в ЗАГС? Может быть, взять инициативу в свои руки и сделать предложение самостоятельно? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущий ток-шоу:
Правда, говорят, что если мужчина в первые два года отношений не сделал предложение, уходите от такого мужчины?
Виктория Протас, психолог, сексолог:
Есть такая статистика, но я бы два года не ждала. В течение года делается предложение.
Алеся Лакина:
Допустим, мужчина и женщина встречаются год. Через год они затрагивают серьезные темы, говорят, что нам надо уже что-то серьезное. Он говорит, что сейчас пока нет возможности, надо квартиру купить, что-нибудь, то есть его что-то сдерживает. «Давай еще немножечко подождем, я сейчас все устрою, мы с тобой поженимся». Проходит еще год, и у него якобы не получилось, но он очень бы хотел. Что делать в этой ситуации?
Виктория Протас:
Когда приходят ко мне такие клиентки, я говорю, что либо в течение первого года вам делают предложение, либо уже по какой-то ситуации, то есть, например, ребенок, беременность.
Александр Кулицкий, сексолог:
Почему год, на чем вы основываетесь?
Виктория Протас:
Это просто статистика, которую я смотрю даже по своим клиентам.
Александр Кулицкий:
Я покажу вам статистку, которая есть в реальности. Статистика разводов больше 70-75 %. В этих парах в 75 % случаев больше половины предложений было сделано в первый год. Мы говорим про современную психологию отношений, первые полтора года – это бета-тест. Вы друг друга даже не знаете, откровенно, перед вами фиг пойми кто. За это время можно понять, откликается человек либо не откликается.
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