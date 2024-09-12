Больше половины предложений было сделано в первый год – вот что известно о статистике разводов

«Давай поженимся» – эту фразу мечтает услышать каждая женщина. Но как быть, если возлюбленный не торопится в ЗАГС? Может быть, взять инициативу в свои руки и сделать предложение самостоятельно? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущий ток-шоу:

Правда, говорят, что если мужчина в первые два года отношений не сделал предложение, уходите от такого мужчины?

Виктория Протас, психолог, сексолог:

Есть такая статистика, но я бы два года не ждала. В течение года делается предложение. Алеся Лакина:

Допустим, мужчина и женщина встречаются год. Через год они затрагивают серьезные темы, говорят, что нам надо уже что-то серьезное. Он говорит, что сейчас пока нет возможности, надо квартиру купить, что-нибудь, то есть его что-то сдерживает. «Давай еще немножечко подождем, я сейчас все устрою, мы с тобой поженимся». Проходит еще год, и у него якобы не получилось, но он очень бы хотел. Что делать в этой ситуации? Виктория Протас:

Когда приходят ко мне такие клиентки, я говорю, что либо в течение первого года вам делают предложение, либо уже по какой-то ситуации, то есть, например, ребенок, беременность.