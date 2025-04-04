Учёные: измена – это не только про физический уровень, но и про мысли

Измена – это не предательство! В Большом толковом словаре русского языка оба этих понятия подаются как синонимы. Да, в теоретических определениях разницы почти нет: по сути, оба феномена представляют собой нарушение какой-либо договоренности, однако в практическом смысле есть тонкая грань, которая их разделяет, особенно в отношениях мужчины и женщины, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Александр Кулицкий, психолог, сексолог, гипнотерапевт:

Для кого-то измена – это переписка с человеком противоположного пола, для кого-то – это прямой половой акт, для кого-то – это свидание. Есть же те, кто воспринимает просто взгляд и улыбку как предпосылку к измене, то есть здесь уже нюансы, но если мы берем конкретно какие-то вещи законодательные, то мы будем говорить о том, что изменой будет считаться все-таки половой акт, добровольный половой акт с противоположным полом.

Большинство психологов все же уверены: измена начинается тогда, когда вы осознано выбираете не своего партнера, а кого-то другого. То есть если вам просто кто-то понравился и вы выбрали ничего с этим не делать – это не измена. Но если вы начали бесконечно думать о нем, фантазировать, что-то к нему чувствовать – вот здесь уже приоткрывается дверь в бездну. И заметьте, еще до непосредственного физического контакта!