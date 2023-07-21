«Она какая-то меркантильная». Можно ли партнёрам обсуждать финансовые вопросы в начале отношений?
Финансовый вопрос – очень важный аспект, особенно в семейной жизни. Счета, еда, развлечения и отпуск – на все это нужны средства. Да и подушку безопасности никто не отменял. При этом доходы супругов не обязательно идут в общий котел. О том, как формировать семейный бюджет, кто должен приносить деньги в дом, а кто – тратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Мне кажется, что это не совсем прилично, со своей стороны, это немножко неловко, непрактично, неудобно говорить о деньгах, например, когда у вас только отношения начинаются. Потому что парень подумает, что она какая-то меркантильная, например. А девушка подумает, что сейчас он подумает, что я меркантильная и бросит меня. Что мужик скажет? Александр, как вы считаете – это нормально обсуждать, тем более на начальной стадии, эти вопросы?
Александр Кулицкий, психолог-сексолог:
На начальной стадии есть некие джентльменские правила игры, когда люди встречаются, мужчина ухаживает, делает какие-то жесты. Если мы говорим, что это уже не просто роман на лето, а что-то более серьезное, то нормально проговорить как минимум свои ожидания по финансовой части в отношениях. Какую ответственность я как мужчина беру за эту пару, за наш отдых.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Александр, на каком этапе? Скажите сроки – через месяц отношений, два, полгода?
Сергей Милевский, студент БГУ, сторонник традиционной семьи:
В самом начале посмотреть, напугает это человека или нет. Когда-то видел в TikTok, одна женщина говорила, что чтобы проверить ваш ли это мужчина, нужно начинать со своих хотелок. Сначала ты говоришь на первом свидании: «Хочу, чтобы ты меня забрал». Потом: «Хочу цветочки». Почему мужчина не может сделать, пускай он и джентльмен, но попадает в эти игры разума.
Михаил Свито:
Девушка – вы что имеете в виду, что она выдвигает свои некие условия?
Сергей Милевский:
Да.
Михаил Свито:
Это считается нормальным? Мне кажется, ненормально.
Сергей Милевский:
Как юрист хочу сказать, что любые отношения (нам хочется думать, что это не так) – это так или иначе договор. Просто он часто не проговаривается. Я считаю, что в этом основная проблема многих взаимоотношений, что не было что-то досказано. Поэтому когда уже через несколько лет они прожили – вдруг оказывается, что один из партнеров скрывал, что его раздражало, что он брал, например, мою баночку протеина. Спортсмен занимается, а там подворовывал у него протеин – не понравилось.
Александр Кулицкий:
Сергей, абсолютно верные вещи говорите, но вы складываете теплое и мягкое. Проговаривать то, что у вас есть в отношениях, что для вас важно – это супер важная история. Но находиться на первом свидании с претензиями, что я хочу вот так. Для человека, который тебя даже не знает, а ты сразу выходишь и заявляешь о том, что мне раз, два, три, четыре, пять и что-то проверяешь – это не очень похоже на адекватную позицию. Потому что кто ты такая, чтобы я выполнял все твои желания, просто потому что ты симпатичная девочка?
Сергей Милевский:
Так часто, кстати говоря, думают на самом деле.
Александр Кулицкий:
Думают, но это история про ошибку. Потому что если достойный мужчина, он знает себе цену. Приходит женщина и сразу говорит, что он ей что-то должен.
Алеся Лакина:
Александр, мне как женщине интересно, когда можно говорить с мужчиной?
Александр Кулицкий:
Про деньги или про то, что хочу?
Алеся Лакина:
Про бюджет.
Александр Кулицкий:
Я считаю, что это уместная тема, когда оба понимают, что это не просто роман, а хотели бы продолжить эти отношения. Это может быть неделя, месяц, три-четыре месяца или полгода. С моей точки зрения, обычно к такой идее оба приходят в паре как раз таки в разрезе примерно трех-четырех месяцев, что все-таки хочу продолжения.
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