Понятие нормы не определено – о здоровых отношениях между мужчиной и женщиной поговорили с психологом

Кто тебя такую неумеху замуж возьмет? Еще во времена наших мам и тем более бабушек эти слова казались настоящей карой для любой девушки. То ли дело сегодня. Замужество стало вовсе необязательным, а будущие жены слишком переборчивыми.

О том, как изменились роли в современном браке, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий:

Кто такая жена для мужа, с точки зрения закона, их узаконенных отношений, понятно. Александр, а кто такая жена для мужа, с точки зрения психологии, психологических отношений в обществе?