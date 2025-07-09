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Понятие нормы не определено – о здоровых отношениях между мужчиной и женщиной поговорили с психологом

09 июля 2025 15:32
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Кто тебя такую неумеху замуж возьмет? Еще во времена наших мам и тем более бабушек эти слова казались настоящей карой для любой девушки. То ли дело сегодня. Замужество стало вовсе необязательным, а будущие жены слишком переборчивыми.

О том, как изменились роли в современном браке, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий:
Кто такая жена для мужа, с точки зрения закона, их узаконенных отношений, понятно. Александр, а кто такая жена для мужа, с точки зрения психологии, психологических отношений в обществе?

Понятие нормы не определено – о здоровых отношениях между мужчиной и женщиной поговорили с психологом-2

Александр Кулицкий, психолог, психолог-сексолог, гипнотерапевт и коуч ICU:
Понятие нормы в психологии не определено – в этом и прелесть этой науки. Однако, если мы посмотрим на счастливые, здоровые отношения, понимаем, что мужчина счастлив, когда его жена для него любящая женщина, прекрасная любовница. Когда может быть для него другом. Он может делиться сокровенным, ценным, получить поддержку и признание. Также она хорошая хозяйка и мать его детей. То есть пять ключевых ролей, которые женщина, которая хочет быть хорошей женой, иметь счастливые отношения, обязана выполнять. Но именно такие роли, только в обратном порядке, ложатся и на мужчину в том числе.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Александр Кулицкий # Психология # Брак и семья

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