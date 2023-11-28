«Появляется навязчивость». Почему объятия могут вызывать раздражение?
Безусловно, каждый из нас говорит на разных языках любви и по-разному проявляет чувства – словом, делом, поступками, вниманием, заботой или ласками. Причем со своей второй половинкой желательно быть на одной волне, иначе вы перестанете друг друга понимать, и отношения могут дать трещину. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Александр Кулицкий, сексолог:
Как поддерживать своего мужчину, им восхищаться? Очень много было сказано правильных слов. Первый важный момент, который возникает, когда у мужчины что-то пошло не так и хочется поддержать, женщина часто сама чувствуется себя не в безопасности. Из этой позиции как раз таки появляется навязчивость и какая-то чрезмерная история. Например, мы знаем, что Диана любит обниматься. Если у мужчины – сейчас ему не до обнимашек, для него это будет чрезмерная история не про поддержку, а про раздражение.
Диана Тарусова, блогер:
Поэтому я иногда даю ему успокоительные, и он даже об этом не знает.
Сергей Сухомлин, композитор:
Приведите, пожалуйста, случай, когда подходит твой любимый человек, которого ты безумно любишь, и тебе не до обнимашек.
Александр Кулицкий:
В моем случае я обожаю обниматься.
Сергей Сухомлин:
Приведите пример.
Александр Кулицкий:
Но у меня есть примеры ребят, которым это в момент вообще не нужно.
Сергей Сухомлин:
Значит, эти ребята выбрали не тех девушек, с которыми им интересно.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я несогласна, есть нетактильные люди.
Александр Кулицкий:
Мы берем сейчас, все соединяем в одну большую кучу.
Сергей Сухомлин:
Нет, я говорю о конкретном случае. У меня не бывает таких случаев, чтобы она [жена – прим. ред.] подошла, обняла меня, и мне было неприятно, захотелось уйти. В каком бы состоянии я ни был, всегда внимание любимого человека, которого ты обожаешь, приятно.
Денис Северов, магистр психологии:
Самую большую ошибку, которую может сделать человек, советуя кому-то что-то, поэтому психологи никому ничего не советуют – это делиться своим собственным опытом и навязывать его огромному количеству людей. Это только ваш личный опыт, а другие люди – у них другое восприятие. У них другая жизнь, другое восприятие самих себя и людей. Поэтому не делайте этого. Вы можете подсказывать, видеть, но ни в коем случае не выдавайте свой частный опыт за аксиому: делайте только так и никак по-другому.
«Физиологическая потребность». Относится ли секс к языкам любви – подробнее здесь.