«Женщинам помогает материнский инстинкт». Почему мужчины боятся идти в декретный отпуск?
В трехлетний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси может уйти не только мама, но и отец. Но почему-то представители сильной половины нашей страны этой привилегией особенно не пользуются. О том, готовы ли мужчины жертвовать своей работой ради детей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Вы же к этому вопросу подходили обдумано?
Сергей Михайлов, координатор социального развития Гильдии отцов, был в декретном полтора года:
Конечно, обдуманно.
Сергей Парчевский:
Что ваши друзья, коллеги по работе, соседи – вас как-то не подкалывали на детской площадке, когда вы каждый день с коляской?
Сергей Михайлов:
Кстати, нет. Даже некоторые видел взгляды завистливые у мужчин. Мне кажется, что есть мужчины, которые хотят, но что-то внутри их не пускает, допустим, туда.
Сергей Парчевский:
Теща?
Сергей Михайлов:
Может быть, и теща, но скорее всего, это психологический момент. Может, немного боятся.
Александр Кулицкий, сексолог:
Абсолютно верно. У мужчин, вы говорили, что было самое сложное, перечислили действия, что накормить, постирать, переобуться. Мужчина мыслит действиями – это несложно. Когда есть маленький человек, который еще не привык взаимодействовать – это часто вызывает именно страхи и опасения. Когда другой мужчина видит отца, который как будто бы знает, что делать, взял на себя роль отцовства и с ним справляется – это может вызывать зависть. Потому что когда у тебя появляется ребенок, ты хочешь быть хорошим отцом – это естественное желание, но школы пап как таковой нет. Если женщинам помогает материнский инстинкт, то отцовский инстинкт из категории: я обеспечил безопасность. Как контакт найти? Именно поиск этого контакта: они не понимаю, как это сделать, правильно дать и другие моменты – это главные триггеры для отцов.
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