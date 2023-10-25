«Женщинам помогает материнский инстинкт». Почему мужчины боятся идти в декретный отпуск?

В трехлетний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси может уйти не только мама, но и отец. Но почему-то представители сильной половины нашей страны этой привилегией особенно не пользуются. О том, готовы ли мужчины жертвовать своей работой ради детей, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Вы же к этому вопросу подходили обдумано?

Сергей Михайлов, координатор социального развития Гильдии отцов, был в декретном полтора года:

Конечно, обдуманно. Сергей Парчевский:

Что ваши друзья, коллеги по работе, соседи – вас как-то не подкалывали на детской площадке, когда вы каждый день с коляской? Сергей Михайлов:

Кстати, нет. Даже некоторые видел взгляды завистливые у мужчин. Мне кажется, что есть мужчины, которые хотят, но что-то внутри их не пускает, допустим, туда. Сергей Парчевский:

Теща? Сергей Михайлов:

Может быть, и теща, но скорее всего, это психологический момент. Может, немного боятся.