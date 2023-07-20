«Начинается борьба за власть». Почему высокий заработок одного из супругов может спровоцировать конкуренцию?

Финансовый вопрос – очень важный аспект, особенно в семейной жизни. Счета, еда, развлечения и отпуск – на все это нужны средства. Да и подушку безопасности никто не отменял. При этом доходы супругов не обязательно идут в общий котел. О том, как формировать семейный бюджет, кто должен приносить деньги в дом, а кто – тратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

На самом деле, я знаю мужчин, которые начинают конкурировать [из-за низкого уровня доходов – прим. ред.] со своей женщиной, завидовать ей, начинают ее больше ревновать. С чем это связано? Это собственная несостоятельность?

Александр Кулицкий, психолог-сексолог:

Это прямая корреляция нашей статистике разводов. Когда в паре начинается борьба за власть, то рано или поздно кто-то кого-то съедает. Это уже не про пару, совместную жизнь, когда мужчина выбирает себе жену, а жена становится за мужем. Это два человека бодаются – кто же круче. Две особи, я бы даже сказал. Рано или поздно кто-то из них выиграет, кто-то другой проиграет. Будет ли эта пара в дальнейшем счастлива после такой победы и поражения? Алеся Лакина:

Есть мужчины, которых, наоборот, это стимулирует, они начинают больше работать, к чему-то стремиться. А есть мужчины, которые впадают в какие-то крайние точки. Как найти выход в этой ситуации?