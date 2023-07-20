«Начинается борьба за власть». Почему высокий заработок одного из супругов может спровоцировать конкуренцию?
Финансовый вопрос – очень важный аспект, особенно в семейной жизни. Счета, еда, развлечения и отпуск – на все это нужны средства. Да и подушку безопасности никто не отменял. При этом доходы супругов не обязательно идут в общий котел. О том, как формировать семейный бюджет, кто должен приносить деньги в дом, а кто – тратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
На самом деле, я знаю мужчин, которые начинают конкурировать [из-за низкого уровня доходов – прим. ред.] со своей женщиной, завидовать ей, начинают ее больше ревновать. С чем это связано? Это собственная несостоятельность?
Александр Кулицкий, психолог-сексолог:
Это прямая корреляция нашей статистике разводов. Когда в паре начинается борьба за власть, то рано или поздно кто-то кого-то съедает. Это уже не про пару, совместную жизнь, когда мужчина выбирает себе жену, а жена становится за мужем. Это два человека бодаются – кто же круче. Две особи, я бы даже сказал. Рано или поздно кто-то из них выиграет, кто-то другой проиграет. Будет ли эта пара в дальнейшем счастлива после такой победы и поражения?
Алеся Лакина:
Есть мужчины, которых, наоборот, это стимулирует, они начинают больше работать, к чему-то стремиться. А есть мужчины, которые впадают в какие-то крайние точки. Как найти выход в этой ситуации?
Александр Кулицкий:
С точки зрения стабильности пары, если идет война за власть – пара рано или поздно развалиться.
Алеся Лакина:
Даже если он просто пытается больше зарабатывать?
Александр Кулицкий:
Смотрите, если я вижу, что моя женщина молодец – это меня вдохновляет, и я тоже работаю. Это одна история. Если она молодец, меня это злит, я хочу быть круче ее – мы начинаем бороться. Я победил – скорее всего, в этой ситуации мужчина вернет ей эту историю, что смотри, все-таки я круче. Там пойдет, скорее всего, ответная реакция. Здесь не про совместное, а про конкуренцию.
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