«Физиологическая потребность». Относится ли секс к языкам любви?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Мне кажется, секс все-таки тоже относится к такому языку любви, как прикосновения. Есть люди, которым нужно много и часто, а другим: есть, нет – им все равно. Как быть в этом случае?

Безусловно, каждый из нас говорит на разных языках любви и по-разному проявляет чувства – словом, делом, поступками, вниманием, заботой или ласками. Причем со своей второй половинкой желательно быть на одной волне, иначе вы перестанете друг друга понимать, и отношения могут дать трещину. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александр Кулицкий, сексолог: Мы начинаем складывать разное. Секс – это потребность и продолжение, в том числе качество ваших отношений, продолжение близости.

Денис Северов, магистр психологии:

Здесь я не соглашусь с психологом. Секс – это, безусловно, физиологическая потребность, нужна нам для того, чтобы мы все выживали. Но для многих людей секс – это апофеоз, концепция близости. Ведь когда мы вместе не только эмоциями, нашими душами, но и телом, для многих людей секс – это как совместная медитация, молитва. Поэтому здесь у каждого свое. Для кого-то секс – это как просто закрытие своей физиологической потребности, но для кого-то секс является настоящей близостью.

Александр Кулицкий:

Люди, которые более тактильны, на секс дают больше акцента. Но есть люди, например, с сильной половой конституцией, которым секс тоже очень важен, но у них ключевой язык любви – не прикосновения. То есть мы берем многогранную систему и пытаемся ее положить на плоскость.

Алеся Лакина:

То есть это отдельный язык любви?

Александр Кулицкий:

Да, это отдельная история.