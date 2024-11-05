В Мяделе открыли первый в райцентре бассейн – он относится к действующему ФОКу

А вот и подарок для жителей Мяделя. В райцентре открыли современный бассейн. Здание пристроили к действующему ФОКу, соединив с галереей. В итоге получился многофункциональный спортивный объект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он рассчитан как для взрослых, так и для совсем юных пловцов. Есть две водные чаши: большая из четырех дорожек длиной 25 метров и глубиной от 1,2 метра до почти двух. И малая – глубиной 80 сантиметров. Также здесь оборудовали просторные раздевалки с душевыми и санузлами. Есть медицинский и массажный кабинеты, сауны. Бассейн оснащен электронной системой пропуска. Стоит отметить, что местный ФОК получил в подарок от Минского облисполкома новый автобус. Благодаря такой поддержке для всех сельчан, желающих тренироваться, на безвозмездной основе будет организован подвоз.

Андрей Русак, директор Мядельского физкультурно-оздоровительного центра:

Физкультурно-оздоровительный центр – это комплекс услуг, который оказывается как всему населению, так и гостям района. У нас были только тренажерный зал, гостиница своя. Но бассейн дополняет полный комплекс сферы оказания услуг.

Александр Кохан, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минской области:

Я считаю, что это очень важные мероприятия, которые проходят на территории нашей республики. Связаны они в первую очередь с тем, что у нас социально ориентированное государство и многие объекты имеют социальную направленность. Сегодня это пример того, что в таком красивом районном центре, как Мядель, в дополнение к спортивному комплексу в этом году построен бассейн.