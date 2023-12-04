В историческом центре Минска реконструируют 8 объектов

Новости Беларуси. В историческом центре Минска реконструируют восемь объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В их числе – здание кинотеатра «Победа». Ремонт на завершающей стадии.

Напомним, он превратится в пятизальный мультиплекс, который сможет принять более 280 зрителей. Ожидается поставка совремеменного кинопроекционного оборудования. Сейчас внутри ведутся отделочные работы. Планируется, что в 2024 году кинотеатр откроет свои двери для посетителей. Идет реконструкция и других исторических зданий.

Александр Кохан, директор КУП «Мiнская спадчына»:

В 2024 году силами «Мiнскай спадчыны» будут организованы работы по реконструкции здания по Революционной, 24А. В стадии завершения находится объект по Революционной, 6 ранее проблемный. Акт ввода этого объекта планируется к подписанию в этом году. Революционная, 6 – этот объект принадлежал частному собственнику, который допустил его ненадлежащее содержание, и объект разрушался. Поэтому после его реализации новому собственнику разработана документация, выполнены работы по реконструкции под объект общественного питания.

В начале следующего года начнутся внутренние работы в Костеле святых Симеона и Елены. Также готовится проектно-сметная документация для ремонта храма на Кальварийском кладбище.