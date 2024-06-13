«Глаза и уши Президента в центральной области». Лукашенко назначил нового помощника по Минскому региону

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Обновления в дипкорпусе, а также местной вертикали власти. 13 июня Александр Лукашенко назначил помощника Президента по Минской области и ректора Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровые решения также приняты по двум министерствам.

Ряд назначений сегодня по линии Министерства иностранных дел – так, у нас новый посол в Кыргызстане, генконсул в Дубае и Санкт-Петербурге, новый замминистра промышленности, а еще новый помощник Президента по Минской области. Им стал Александр Кохан.

Александр Кохан, помощник Президента по Минской области: Люди на сегодняшний день благодарны и за Петриков, что вы сделали по вашей, скажем так, инициативе, команде.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вот я в Петрикове хочу и побывать. – Петриков – это совсем другой город, который был до того. Что касается калийного комбината, то он работает нормально. В прошлом году добыли более миллиона тонн руды. – Но они помогают вам, как мы договаривались? – Помогают. Значит, в этом году мы открыли кабинет компьютерной томографии. До этого был ремонт в роддоме. Поэтому на сегодняшний день по вашему поручению мы производим реконструкцию нашего городского поселка Копоткевичи – и туда тоже подставляет свое плечо « Белкалий » . Сотрудничество и помощь есть. – То есть претензий к ним нет? – Нет. Наоборот, помощь. Плюс они хозяйство одно взяли и то, какие поручения вы давали, договоренности на сегодняшний день полностью выполняются.

Александр Лукашенко:

Не боишься ты на Минскую область идти?

Александр Кохан:

Не сказать, что не боюсь, страшновато, но понимаю, что выполнять задачи, которые вы будете ставить, буду обязан…

– Это глаза и уши Президента в этой центральной области.

– Доверие, конечно, постараюсь оправдать.

Заметьте, глава государства при назначении спросил его о положении дел на предыдущей, не самой простой вотчине. Мудро, правда? Ведь всегда показывает отношение человека к делу то, как он расстается с ним, уходя на повышение или просто уходя, ведь если совсем легко машет рукой, значит: или очень уверен в том, что и без него там будет лучше, или не сильно дорожит сделанным. А нынешнее время, несмотря на стремительность, требует вдумчивости и основательности.