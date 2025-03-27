Подарок ко Дню города – в Лошицком парке ведётся реконструкция исторических зданий

В Лошицком парке ведется реконструкция исторических зданий. Это будет подарок минчанам ко Дню города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в помещении бывшего винокуренного завода и мельницы разместятся объекты общественного питания, гостиница и многофункциональный зал, где будет возможность проводить церемонии бракосочетаний всем отделам ЗАГС Минска. Кроме того, предусмотрены комплексное благоустройство пирса, установка детских площадок и зон отдыха.

А еще в столице на месте бывшего производственного корпуса завода «МАЗ» строится новый государственный архив Минска. Сейчас на участке завершается устройство свайного основания.