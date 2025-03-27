Прямой эфир

Подарок ко Дню города – в Лошицком парке ведётся реконструкция исторических зданий

27 марта 2025 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Лошицком парке ведется реконструкция исторических зданий. Это будет подарок минчанам ко Дню города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подарок ко Дню города – в Лошицком парке ведётся реконструкция исторических зданий-2

Так, в помещении бывшего винокуренного завода и мельницы разместятся объекты общественного питания, гостиница и многофункциональный зал, где будет возможность проводить церемонии бракосочетаний всем отделам ЗАГС Минска. Кроме того, предусмотрены комплексное благоустройство пирса, установка детских площадок и зон отдыха. 

А еще в столице на месте бывшего производственного корпуса завода «МАЗ» строится новый государственный архив Минска. Сейчас на участке завершается устройство свайного основания.

Подарок ко Дню города – в Лошицком парке ведётся реконструкция исторических зданий-4

Александр Кохан, директор КУП «Минская спадчина»:
Сейчас уже выполняются работы по сохраняемой части здания, устройство кровли и закрытие его контура. Архив будет самым передовым архивом на территории Республики Беларусь.

При проектировании архива учтен опыт российских коллег: здание оснастят передовым технологическим оборудованием. Это будет самый современный архив в стране.

# Год благоустройства # Александр Кохан

Другие новости рубрики

Все новости
Книгу «Наш Президент» презентовали в Могилёве
27 марта 2025 18:24

Книгу «Наш Президент» презентовали в Могилёве

Муковозчик: в Европе выросло целое поколение наглых, противных, неухоженных и горластых фем-активисток
27 марта 2025 18:20

Муковозчик: в Европе выросло целое поколение наглых, противных, неухоженных и горластых фем-активисток

Беларусь изменила форму своего присутствия в Ватикане. Новый посол рассказал о сотрудничестве со Святым Престолом
27 марта 2025 18:20

Беларусь изменила форму своего присутствия в Ватикане. Новый посол рассказал о сотрудничестве со Святым Престолом