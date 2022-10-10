Красный костёл в Минске обследуют и восстановят после недавнего пожара

Новости Беларуси. Здание Красного костела в Минске обследуют и отремонтируют для его дальнейшей безопасной эксплуатации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас идут подготовительные работы. Напомним, в ночь с 25 на 26 сентября в здании произошло возгорание. Это привело к нарушению инженерных сетей, что препятствует нормальному электроснабжению и обеспечению теплом всего комплекса. Сейчас работа костела приостановлена. Объем необходимых средств для проведения ремонта определят после обследования и установления всех повреждений. Расходы будет нести Мингорисполком, поскольку здание находится в коммунальной собственности города и на праве хозяйственного ведения закреплено за «Минской спадчиной». Неравнодушные люди также смогут принять участие в восстановлении святыни.

Александр Кохан, директор КУП «Минская спадчина»:

Будет разработана проектная документация, выполнены ремонтно-восстановительные работы в целях обеспечения безопасности эксплуатации данного здания, в целях обеспечения безопасности прихожан, гостей столицы, посещающих Красный костел. Непосредственно безопасности людей, которые там находятся, а также в целях сохранения памятника архитектуры, каковым является комплекс зданий Красного костела, который находится под защитой государства.

Верующие смогут посещать другие храмы, в том числе расположенные в центре города. Всего в Минске их 12.