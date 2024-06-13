Сергей Молунов назначен Послом Беларуси в Кыргызстане
Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Глава государства назначил двух министров – новые руководители в Министерстве труда и соцзащиты и в Мининформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые назначения в министерствах и местной вертикали – Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Читайте здесь.
Что касается международной повестки, новый посол в лице Сергея Молунова отправится в Кыргызстан.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не думаю, что у тебя там будут какие-то проблемы. Будут – скажи. У нас блестящие отношения со всеми руководителями в Кыргызстане, с влиятельными людьми там. Надо определиться, по каким направлениям мы будем с ними сотрудничать. Они очень заинтересованы с нами работать: от сельского хозяйства до военно-промышленного комплекса.
Также глава государства назначил нового помощника – инспектора по Минской области. Это бывший председатель Петриковского райисполкома Александр Кохан.
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