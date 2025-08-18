Комбайнер и водитель предприятия «Кухчицы» достигли рекордных результатов по сбору урожая

Минская область бьет рекорды. На финише жатвы определились комбайнер-семитысячник и водитель-шеститысячник. Ими стали работники предприятия «Кухчицы» Клецкого района Павел Шутило и Андрей Алексейчик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба установили лучшие результаты в стране. Павел на отечественном комбайне намолотил более 7 100 тонн зерна, а Андрей на МАЗе перевез его свыше 6 тысяч тонн.

Павел Шутило, механизатор ОАО «Кухчицы»:

С утра дождь пошел, а через 3-4 часа агроном отмашку дает, и мы в поле. Даже на час, бывает, выезжали, если снова не погода. Искали в течение, можно сказать, суток, когда назреет, высушивает все. Старались выходить в поле.

Андрей Алексейчик, водитель ОАО «Кухчицы»:

Техника не подвела нас. Урожай очень хороший. Работали допоздна. Коллектив очень слаженный. Наверное, это достижение благодаря нашему коллективу, что все так дружно отнеслись к этому. И все понимают, что это наш хлеб, его нужно вовремя убрать. В «Кухчицах» собрали почти 14 тысяч тонн зерна при средней урожайности 90 центнеров с гектара. Сейчас идет сев озимого рапса. Готовятся к сбору кукурузы, сахарной свеклы и картофеля. Такой набор работ в большинстве хозяйств Минской области.