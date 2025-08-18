Комбайнер и водитель предприятия «Кухчицы» достигли рекордных результатов по сбору урожая
Минская область бьет рекорды. На финише жатвы определились комбайнер-семитысячник и водитель-шеститысячник. Ими стали работники предприятия «Кухчицы» Клецкого района Павел Шутило и Андрей Алексейчик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оба установили лучшие результаты в стране. Павел на отечественном комбайне намолотил более 7 100 тонн зерна, а Андрей на МАЗе перевез его свыше 6 тысяч тонн.
Павел Шутило, механизатор ОАО «Кухчицы»:
С утра дождь пошел, а через 3-4 часа агроном отмашку дает, и мы в поле. Даже на час, бывает, выезжали, если снова не погода. Искали в течение, можно сказать, суток, когда назреет, высушивает все. Старались выходить в поле.
Андрей Алексейчик, водитель ОАО «Кухчицы»:
Техника не подвела нас. Урожай очень хороший. Работали допоздна. Коллектив очень слаженный. Наверное, это достижение благодаря нашему коллективу, что все так дружно отнеслись к этому. И все понимают, что это наш хлеб, его нужно вовремя убрать.
В «Кухчицах» собрали почти 14 тысяч тонн зерна при средней урожайности 90 центнеров с гектара. Сейчас идет сев озимого рапса. Готовятся к сбору кукурузы, сахарной свеклы и картофеля. Такой набор работ в большинстве хозяйств Минской области.
Александр Кохан, помощник Президента – инспектор по Минской области:
77 % убрано, и я думаю, что есть еще резервы двигаться к двухмиллионному рубежу с учетом намолота рапса, ну даже и без учета намолота рапса. Что касается других направлений, куда движется Минская область, параллельно для того, чтобы и в следующем году были у нас передовики, и в следующем году мы имели хороший результат. На сегодняшний день идет активно сев рапса в области. Порядка 60 % уже посеяно. Я думаю, в оптимальные агротехнические сроки эти процессы Минская область завершит.
Напомним, в Беларуси намолочено более 7,2 миллиона тонн зерна вместе с рапсом. С таким результатом начали рабочую неделю аграрии. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 76 % площадей. Благоприятные погодные условия позволяют наверстать упущенное время, и жатва, по прогнозу, завершится в оптимальные сроки. Отрадно, что средняя урожайность выше прошлогодней на 8,5 центнера с гектара.