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В Раковском предместье пройдёт масштабная новогодняя ярмарка

18 ноября 2022 14:53
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Новости Беларуси. В Минске уже во всю готовятся к новогодним праздникам. По традиции для минчан и гостей города организуют многочисленные рождественские ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Раковском предместье пройдёт масштабная новогодняя ярмарка-1

Одна из самых масштабных впервые развернется на территории Раковского предместья – внутри квартала бывшего хлебозавода – на так называемой фестивальной площади. Она пройдет с 20 декабря по 8 января. Посетителей ожидает множество сюрпризов. Помимо торговых рядов и палаток ремесленников, для минчан организуют тематическую фотозону, а также показ новогодних роликов и мультфильмов на одном из фасадов здания. Не обойдется и без праздничной иллюминации.

В Раковском предместье пройдёт масштабная новогодняя ярмарка-4

Александр Кохан, директор КУП «Минская спадчина»:
Ежегодно предприятие «Минская спадчина» к Новому году старается выполнить украшения и праздничную новогоднюю иллюминацию на территории исторического центра. В прошлые годы была выполнена уличная иллюминация на улицах Комсомольская, Революционная, украшена новогодней иллюминацией Минская городская ратуша, прилегающее к ней здание Большого гостиного двора, Свободы, 2, 4, 8. В этом году мы запланировали выполнить новогоднюю праздничную иллюминацию на территории Раковского предместья. Это квартал застройки первого хлебозавода, который в настоящее время реализуется по тем объектам, которые уже введены в эксплуатацию.

В Раковском предместье пройдёт масштабная новогодняя ярмарка-7

Кроме того, в Раковском предместье установят новогоднюю елку с иллюминацией. Этой зимой минчан будет радовать 25 зеленых красавиц. По традиции самую высокую ель установят на Октябрьской площади.

# Ярмарки в Минске # общество # Александр Кохан # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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