В Раковском предместье пройдёт масштабная новогодняя ярмарка

Новости Беларуси. В Минске уже во всю готовятся к новогодним праздникам. По традиции для минчан и гостей города организуют многочисленные рождественские ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одна из самых масштабных впервые развернется на территории Раковского предместья – внутри квартала бывшего хлебозавода – на так называемой фестивальной площади. Она пройдет с 20 декабря по 8 января. Посетителей ожидает множество сюрпризов. Помимо торговых рядов и палаток ремесленников, для минчан организуют тематическую фотозону, а также показ новогодних роликов и мультфильмов на одном из фасадов здания. Не обойдется и без праздничной иллюминации.

Александр Кохан, директор КУП «Минская спадчина»:

Ежегодно предприятие «Минская спадчина» к Новому году старается выполнить украшения и праздничную новогоднюю иллюминацию на территории исторического центра. В прошлые годы была выполнена уличная иллюминация на улицах Комсомольская, Революционная, украшена новогодней иллюминацией Минская городская ратуша, прилегающее к ней здание Большого гостиного двора, Свободы, 2, 4, 8. В этом году мы запланировали выполнить новогоднюю праздничную иллюминацию на территории Раковского предместья. Это квартал застройки первого хлебозавода, который в настоящее время реализуется по тем объектам, которые уже введены в эксплуатацию.