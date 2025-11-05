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Новости по тегу #Александр Гостев

В Беларуси появится детский телеканал с мультиками, в том числе отечественного производства
05 ноября 2025 17:53

В Беларуси появится детский телеканал с мультиками, в том числе отечественного производства

В чём секрет успешного кино? Ответил заместитель гендиректора «Беларусьфильма»
05 ноября 2025 17:45

В чём секрет успешного кино? Ответил заместитель гендиректора «Беларусьфильма»

Геноцид белорусского народа – что расследование меняет в жизни страны? Обсудили эксперты
17 февраля 2025 18:52

Геноцид белорусского народа – что расследование меняет в жизни страны? Обсудили эксперты

Эта страница в истории всё ещё открыта. Директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения об измученных узниках Тростенца
09 мая 2022 10:13

Эта страница в истории всё ещё открыта. Директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения об измученных узниках Тростенца

«Итоги 2021 года не могут не радовать». В Минске наградили лучших представителей сферы культуры
18 марта 2022 19:44

«Итоги 2021 года не могут не радовать». В Минске наградили лучших представителей сферы культуры

«Здесь лежат тысячи людей». В урочище Благовщина прошёл митинг-реквием в память о жертвах геноцида
10 декабря 2021 14:59

«Здесь лежат тысячи людей». В урочище Благовщина прошёл митинг-реквием в память о жертвах геноцида

«Вся закопана была трупами». Что творилось всего в километре от нынешних Дроздов в оккупацию
06 ноября 2021 12:17

«Вся закопана была трупами». Что творилось всего в километре от нынешних Дроздов в оккупацию

«Чтобы эта ситуация не повторилась». В крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землёй Хиросимы и Нагасаки
19 июля 2021 14:38

«Чтобы эта ситуация не повторилась». В крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землёй Хиросимы и Нагасаки

«Экспонаты есть, очень много останков вещей узников концлагеря». В «Тростенце» создадут информационный центр
25 марта 2021 19:25

«Экспонаты есть, очень много останков вещей узников концлагеря». В «Тростенце» создадут информационный центр

«Будет рассказано о судьбах жертв концлагеря». В «Тростенце» появится музейная экспозиция
25 марта 2021 13:48

«Будет рассказано о судьбах жертв концлагеря». В «Тростенце» появится музейная экспозиция

От него остались лишь осколки каски и ремешок. Музей памяти готовится представить уникальные находки времён войны
08 мая 2020 08:35

От него остались лишь осколки каски и ремешок. Музей памяти готовится представить уникальные находки времён войны

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул
26 апреля 2020 17:34

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул