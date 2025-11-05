Новости по тегу #Александр Гостев

«Уже сейчас концепция продвижения нашей анимационной студии разрабатывается на 5 лет вперед, поэтому тут нужно работать».
«Залог успеха фильма – это сценарий, сценарий, еще раз сценарий».
Почему это на самом деле важно – новая информация по делу и суды над умершими преступниками? Как увековечивают память о геноциде нашего населения и как меняются школьные программы? Что говорить детям по такой серьезной теме? Эти и другие вопросы обсудили эксперты ток-шоу «По существу».
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