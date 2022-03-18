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«Итоги 2021 года не могут не радовать». В Минске наградили лучших представителей сферы культуры

18 марта 2022 19:44
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Новости Беларуси. Преподаватели, руководители коллективов и учреждений. В столице наградили почти два десятка лучших представителей сферы культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Итоги 2021 года не могут не радовать». В Минске наградили лучших представителей сферы культуры-1

Им вручили грамоты Мингорисполкома и профильного ведомства. В рамках встречи также подвели итоги работы сферы за 2021 год, говорили и о перспективах. Особое внимание в 2022-м будет направлено на реализацию мероприятий, приуроченных к Году исторической памяти

«Итоги 2021 года не могут не радовать». В Минске наградили лучших представителей сферы культуры-4

Алексей Снитко, директор Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:
Для нас большая честь быть отмеченными столь высокой наградой. Это заслуга всего нашего коллектива. И коллектива педагогов, и коллектива учащихся.

«Итоги 2021 года не могут не радовать». В Минске наградили лучших представителей сферы культуры-7

Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения:
У нас были очень хорошие показатели по итогам прошлого года, проведено много экскурсий, проведено много мероприятий, созданы нематериальные культурные ценности.

«Итоги 2021 года не могут не радовать». В Минске наградили лучших представителей сферы культуры-10

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Хотелось бы отметить, что итоги 2021 года не могут не радовать. Все плановые показатели, которые были доведены, управление культуры выполнило. На 2022 год есть масса задумок, очень интересных проектов, открытие новых специальностей в учреждениях образования в сфере культуры. В этом году 955 лет Минску, поверьте, это будет знаковое и интересное мероприятие.

Также будут продолжать выявлять и поддерживать талантливую молодежь. Для них предусмотрены конкурсы и фестивали.

# Государственная политика в области культуры # Культура # Алексей Снитко # Александр Гостев # Виталий Брель # Фотофакт

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