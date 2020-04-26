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«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул

26 апреля 2020 17:34
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Новости Беларуси. В Беларуси более 7 тысяч воинских захоронений. «Во славу общей Победы» – это не просто акция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Землю с каждого захоронения поместили в специальные капсулы. Вот эта, например, привезена из Вилейского района. Чтобы в день 75-летия Победы поместить их в ниши Храма-памятника Всех Святых в Минске.

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул-4

Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного возрождения:
Из каждого захоронения взять по крупице земли – буквально по половинке чайной ложки, которая необходима для формирования вот такой капсулы. В мешочки собирали эту землю. Делали отдельные мероприятия в районе, и вся эта земля ссыпалась в единую капсулу.

На капсуле есть надпись – название района (в данном случае – Вилейский район) и герб района. Примерно 200 грамм земли. Также капсулы из городов-героев Советского Союза и зарубежных стран, которые нам передали землю из мест захоронения советских солдат. Это 10 стран.

Историк: «Мы до сего дня не знаем поименно участников обороны Могилёва»

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул-7

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул-9

Дизайн капсулы разрабатывали в Академии искусств под руководством отца Федора. А вот задача воплотить эскизы в жизнь упала на плечи стеклозавода «Неман». Так все начиналось. А уже сегодня земля с воинских захоронений практически со всех уголков страны передана по месту назначения.

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул-12

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул-14

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Символично, что второй этап акции «Во славу общей Победы» начался, хоть и скромно, в эти пасхальные дни. В 1945 году война закончилась на праздник светлого воскресения Христова. Это была победа над смертью, над рабством, над страхом. Победа вернула, подарила жизнь людям, вернула надежды.

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул-17

«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул-19

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# Великая Отечественная война # общество # Кристина Федорович # Александр Гостев # Протоиерей Федор Повный # Фотофакт

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