«Взять по крупице». Как собирают землю с воинских захоронений и кто придумывает дизайн капсул

Новости Беларуси. В Беларуси более 7 тысяч воинских захоронений. «Во славу общей Победы» – это не просто акция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Федорович, корреспондент: Землю с каждого захоронения поместили в специальные капсулы. Вот эта, например, привезена из Вилейского района. Чтобы в день 75-летия Победы поместить их в ниши Храма-памятника Всех Святых в Минске.

Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного возрождения:

Из каждого захоронения взять по крупице земли – буквально по половинке чайной ложки, которая необходима для формирования вот такой капсулы. В мешочки собирали эту землю. Делали отдельные мероприятия в районе, и вся эта земля ссыпалась в единую капсулу.

На капсуле есть надпись – название района (в данном случае – Вилейский район) и герб района. Примерно 200 грамм земли. Также капсулы из городов-героев Советского Союза и зарубежных стран, которые нам передали землю из мест захоронения советских солдат. Это 10 стран.

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