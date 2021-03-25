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«Будет рассказано о судьбах жертв концлагеря». В «Тростенце» появится музейная экспозиция

25 марта 2021 13:48
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Новости Беларуси. Молодежная трудовая акция прошла на территории мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый шаг в создании здесь информационного центра. В административном здании расположится постоянно действующая музейная экспозиция.

«Будет рассказано о судьбах жертв концлагеря». В «Тростенце» появится музейная экспозиция-1

Кроме того, специалисты работают над восстановлением данных о бывших узниках. Собранную информацию объединят в электронную книгу, посвященную жертвам Тростенца. Решение о создании информационного центра было принято во время открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». 10 общественных организаций подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

«Будет рассказано о судьбах жертв концлагеря». В «Тростенце» появится музейная экспозиция-4

25 марта активная молодежь Беларуси совместно с участниками объединения «Патриоты Беларуси» навели порядок вокруг территории комплекса и внутри помещения будущего центра.

«Будет рассказано о судьбах жертв концлагеря». В «Тростенце» появится музейная экспозиция-7

Алексей Шведов, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» БНТУ:
Сегодня у нас запланирован достаточно большой фронт работ – по уборке территории от мусора, листьев, также покраска, обновление внешнего вида. Сегодня очень хорошо с организационными вопросами подошли, распределили обязанности. И вот ребята стараются помочь – кто, где и как может.

«Будет рассказано о судьбах жертв концлагеря». В «Тростенце» появится музейная экспозиция-10

Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного возрождения:
Сейчас готовится научная концепция этой экспозиции, где будет рассказано о судьбах жертв концлагеря «Тростенец», о политике геноцида фашистской Германии по уничтожению советского народа, холокост. То есть все это будет отражено в этой экспозиции. Экспонаты есть, очень много остатков именно вещей узников концлагеря. Они были найдены, когда шла реконструкция мемориального комплекса.

«Будет рассказано о судьбах жертв концлагеря». В «Тростенце» появится музейная экспозиция-13

Завершилась трудовая акция возложением цветов и зажжением лампадок у мемориала.

# Великая Отечественная война # общество # Алексей Шведов # Александр Гостев # Фотофакт

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