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«Здесь лежат тысячи людей». В урочище Благовщина прошёл митинг-реквием в память о жертвах геноцида

10 декабря 2021 14:59
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Новости Беларуси. Митинг-реквием в память о жертвах геноцида времен Великой Отечественной войны прошел в урочище Благовщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Здесь лежат тысячи людей». В урочище Благовщина прошёл митинг-реквием в память о жертвах геноцида-1

На мероприятие собрались представители разных конфессий, депутаты Национального собрания Беларуси и молодежь. Они прошли по территории мемориала с зажженными лампадами к камню-знаку, где состоялся митинг и поминальная межконфессиональная молитва. К памятнику возложили цветы.  

«Здесь лежат тысячи людей». В урочище Благовщина прошёл митинг-реквием в память о жертвах геноцида-4

Александр Гостев, директор ГУ «Белорусский культурный центр духовного Возрождения»:  
Для Беларуси день очень значимый, так как она оккупирована была очень долгое время, и каждый день оккупации нес жертвы мирного населения. Восстановление после геноцида, который на нашей территории был, очень долгое, поэтому для нас это важно, и мы будем проводить эти дни памяти.  

«Здесь лежат тысячи людей». В урочище Благовщина прошёл митинг-реквием в память о жертвах геноцида-7

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:  
Здесь лежат тысячи людей. Православные и мусульмане, иудеи и католики, атеисты. Люди разных национальностей и даже из разных стран. Они все – наша одна общая боль. Они наша память. И сегодня как никогда важно новым поколениям помнить и не забывать, что сотрудничество с оккупантами приводит к смерти мирного населения.  

Лилия Ананич на митинге в память о жертвах геноцида: Беларусь всегда черпала силу в своей истории – читать здесь.  

«Здесь лежат тысячи людей». В урочище Благовщина прошёл митинг-реквием в память о жертвах геноцида-10

Урочище Благовщина – место массового уничтожения узников лагеря смерти «Тростенец». В годы немецко-фашистской оккупации здесь были убиты более 150 тысяч человек.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Гостев # Протоиерей Федор Повный # Фотофакт

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