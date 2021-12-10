«Здесь лежат тысячи людей». В урочище Благовщина прошёл митинг-реквием в память о жертвах геноцида

Новости Беларуси. Митинг-реквием в память о жертвах геноцида времен Великой Отечественной войны прошел в урочище Благовщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На мероприятие собрались представители разных конфессий, депутаты Национального собрания Беларуси и молодежь. Они прошли по территории мемориала с зажженными лампадами к камню-знаку, где состоялся митинг и поминальная межконфессиональная молитва. К памятнику возложили цветы.

Александр Гостев, директор ГУ «Белорусский культурный центр духовного Возрождения»:

Для Беларуси день очень значимый, так как она оккупирована была очень долгое время, и каждый день оккупации нес жертвы мирного населения. Восстановление после геноцида, который на нашей территории был, очень долгое, поэтому для нас это важно, и мы будем проводить эти дни памяти.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Здесь лежат тысячи людей. Православные и мусульмане, иудеи и католики, атеисты. Люди разных национальностей и даже из разных стран. Они все – наша одна общая боль. Они наша память. И сегодня как никогда важно новым поколениям помнить и не забывать, что сотрудничество с оккупантами приводит к смерти мирного населения. Лилия Ананич на митинге в память о жертвах геноцида: Беларусь всегда черпала силу в своей истории – читать здесь.