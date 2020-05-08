От него остались лишь осколки каски и ремешок. Музей памяти готовится представить уникальные находки времён войны

В этом выпуске программы «Специальный репортаж» отправимся в разные точки Беларуси и расскажем по-настоящему мужественные истории. Каждая из них по-своему сильна и неповторима и, что важно, переплетена единой нитью общей памяти.

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:

В Беларуси более 7 тысяч воинских захоронений. Землю с каждого захоронения уже поместили в специальные капсулы. Вот эта, например, привезена из Вилейского района, чтобы в день 75-летия Победы поместить их в ниши Храма-памятника всех святых в Минске.

Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного возрождения:

Есть районы, где очень много захоронений. И с каждого взять по крупице земли – буквально пол чайной ложки, которая необходима для формирования вот такой капсулы. В мешочки собирали эту землю, и потом уже отдельное мероприятие в районе, где вся эта земля ссыпалась в единую капсулу. На капсуле есть название и герб района. Также капсулы с городов-героев Советского Союза и зарубежных стран, которые нам передали землю с мест захоронения советских солдат. Это 10 стран.

Дали старт акции 9 мая прошлого года. За год проделана не просто работа, это затронуло каждого без исключения. Дизайн капсулы разрабатывали в Академии искусств под руководством отца Федора. А вот задача воплотить эскизы в жизнь упала на плечи стеклозавода «Неман». Сегодня земля с воинских захоронений со всех уголков страны передана по месту назначения.

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:

Это будет напоминанием наследникам дедов, прадедов нашим внукам, чтобы мы впредь не допустили такого ужаса.

Ильдар Степанов:

Мы все сегодня пришли на это мероприятие по зову сердца. Потому что уже 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война, а память о наших прадедах, дедах, которые отдали за нас жизнь, до сих пор живёт в наших сердцах.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Я это ощущаю практически каждый раз, когда общаюсь с людьми, хотя бы частично задействованными в этой акции. Происходит, если хотите, некоторое переформатирование сознания, особенно у молодого поколения. Одно дело – рассказать ему по кинофильму или прочитать в книге, а другое дело – ощутить это живое соприкосновение с историческим прошлым.

Анна Зайцева, руководитель проекта «Музей памяти»:

В данном саркофаге останки солдата который погиб в далеком 1941 году. По антропологической экспертизе – это был совершенно юный, молодой человек, который погиб в битве на Днепре под Лоевом. Имя его установить не удалось, потому что при нем не было медальона. К сожалению, он остался для нас неизвестным.

От безымянного солдата за 75 лет остались осколки каски, фрагмент компаса и небольшой ремешок – это экспозиция в Музее памяти, который как раз и откроется в канун великого праздника.

Анна Зайцева:

Мы в который раз убедились, что в архивах семейных у белорусов хранится много предметов, связанных с Великой Отечественной войной.