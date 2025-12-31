Как будет работать общественный транспорт и медучреждения в новогодние праздники? Рассказываем

Во время праздников столичное ЖКХ переходит на усиленный режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Порядок в Минске обеспечат более 30 аварийно-восстановительных бригад. Их численность – около 120 человек. На случай ухудшения погодных условий подготовлен резерв спецтехники. В каждом районе определены дежурные предприятия.

Практически круглосуточно будет работать в праздники и минское метро. В ночь на 1 января в подземку можно спуститься до 4 часов утра. А станции «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» закроют на вход в 4:15. 1 января метрополитен начнет работу в 5:30 утра.

В праздничные дни наземный транспорт будет ходить по сокращенным графикам выходного дня, а в новогоднюю ночь в столице будут курсировать специальные маршруты.