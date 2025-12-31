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Как будет работать общественный транспорт и медучреждения в новогодние праздники? Рассказываем

31 декабря 2025 17:37
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Во время праздников столичное ЖКХ переходит на усиленный режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как будет работать общественный транспорт и медучреждения в новогодние праздники? Рассказываем-2

Порядок в Минске обеспечат более 30 аварийно-восстановительных бригад. Их численность – около 120 человек. На случай ухудшения погодных условий подготовлен резерв спецтехники. В каждом районе определены дежурные предприятия.

Как будет работать общественный транспорт и медучреждения в новогодние праздники? Рассказываем-4

Практически круглосуточно будет работать в праздники и минское метро. В ночь на 1 января в подземку можно спуститься до 4 часов утра. А станции «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» закроют на вход в 4:15. 1 января метрополитен начнет работу в 5:30 утра.

Как будет работать общественный транспорт и медучреждения в новогодние праздники? Рассказываем-6

В праздничные дни наземный транспорт будет ходить по сокращенным графикам выходного дня, а в новогоднюю ночь в столице будут курсировать специальные маршруты.

Как будет работать общественный транспорт и медучреждения в новогодние праздники? Рассказываем-8

Медучреждения также переходят на особое расписание. Поликлиники, аптеки, амбулатории и стационары 1 и 2 января будут работать по графику праздничного дня. 3 числа – по графику работы в субботний день, а 4 января – по графику выходного. Служба скорой и неотложной помощи переводится в режим повышенной готовности.

# Учреждения здравоохранения # Общественный транспорт # Минское метро # Новый год

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