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В Беларуси появится детский телеканал с мультиками, в том числе отечественного производства

05 ноября 2025 17:53
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

В Беларуси появится детский телеканал с мультиками, в том числе отечественного производства-2

Александр Гостев, заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм»:
Сейчас у нас по анимации идет конкурс, присылают сценарии. Сценарии на любую тему к нам приходят. По мультикам задача есть – создать анимационный продукт высокого уровня, потому что у нас планируется в Беларуси уже телеканал, на котором будут одни мультики. К этому каналу мы должны подготовиться, потому что не хватает контента нашего производства. Поэтому сейчас мы начали эту работу, ищем сценарий и хотим увеличить производство анимационных фильмов.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
То есть детский канал мы готовимся открывать, вы под него уже готовите контент. 

Александр Гостев:
Начинаем, да. Уже сейчас концепция продвижения нашей анимационной студии разрабатывается на 5 лет вперед, поэтому тут нужно работать. Уже искусственный интеллект подключаем, чтобы быстрее производить мультики, чтобы они были в тренде. 

Подробности в видео.

# Кино # Беларусьфильм # Киностудия «Беларусьфильм» # Александр Гостев # Евгений Пустовой

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