В Беларуси появится детский телеканал с мультиками, в том числе отечественного производства

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Александр Гостев, заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм»:

Сейчас у нас по анимации идет конкурс, присылают сценарии. Сценарии на любую тему к нам приходят. По мультикам задача есть – создать анимационный продукт высокого уровня, потому что у нас планируется в Беларуси уже телеканал, на котором будут одни мультики. К этому каналу мы должны подготовиться, потому что не хватает контента нашего производства. Поэтому сейчас мы начали эту работу, ищем сценарий и хотим увеличить производство анимационных фильмов.



Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

То есть детский канал мы готовимся открывать, вы под него уже готовите контент.

Александр Гостев:

Начинаем, да. Уже сейчас концепция продвижения нашей анимационной студии разрабатывается на 5 лет вперед, поэтому тут нужно работать. Уже искусственный интеллект подключаем, чтобы быстрее производить мультики, чтобы они были в тренде.