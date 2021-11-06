Прямой эфир

«Вся закопана была трупами». Что творилось всего в километре от нынешних Дроздов в оккупацию

06 ноября 2021 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Плакучие березы как символ жизни в память о жертвах геноцида. На месте бывшего фашистского концлагеря «Дрозды» 6 ноября прошла символическая акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вся закопана была трупами». Что творилось всего в километре от нынешних Дроздов в оккупацию-1

В годы войны там погибли более 10 тысяч человек. Место массового захоронения военнопленных и мирных граждан благоустроили представители местной власти и Генпрокуратуры. Таким образом не только соблюдена православная традиция Родительской субботы, но и отмечен Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

«Вся закопана была трупами». Что творилось всего в километре от нынешних Дроздов в оккупацию-4

Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:
Мы проводим такую акцию по посадке деревьев и кустов здесь, чтобы помнил народ, чтобы подрастающее поколение помнило об этом. Как говорится, покуда мы помним, никакие попытки переписать историю нам не страшны.

«Вся закопана была трупами». Что творилось всего в километре от нынешних Дроздов в оккупацию-7

Сергей Хмарук, заместитель Генерального прокурора Беларуси:
Вся наша страна многострадальная является землей памяти того геноцида, который был сотворен на нашей земле. Могила, представьте, 400 метров длиной (почти полкилометра) вся закопана была трупами. Это было установлено государственной комиссией после освобождения нашей страны в 1944 году.

«Вся закопана была трупами». Что творилось всего в километре от нынешних Дроздов в оккупацию-10

Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения:
На территории Беларуси во время Великой Отечественной войны было создано порядка 260 концлагерей. Это один из таких, поэтому каждое такое место для нас очень больное, и мы должны знать и об этих людях, которые здесь похоронены, чтобы передать нашим новым поколениям знания об этой войне.

«Вся закопана была трупами». Что творилось всего в километре от нынешних Дроздов в оккупацию-13

Благоустройство и мемориализация данного захоронения будет продолжена. Землю с этого памятного места передадут в крипту Всехсвятского храма.

# Великая Отечественная война # общество # Николай Поляков # Сергей Хмарук # Александр Гостев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Димитриевская родительская суббота. Православные верующие поминают усопших
06 ноября 2021 12:08

Димитриевская родительская суббота. Православные верующие поминают усопших

«Лучше, чем просидеть в общежитии за телефоном». В Минске волонтёры высадили около 100 елей
06 ноября 2021 12:04

«Лучше, чем просидеть в общежитии за телефоном». В Минске волонтёры высадили около 100 елей

«Некоторые пишут, что двойник приходит». Лукашенко в 18-й раз посетил красную зону
06 ноября 2021 12:02

«Некоторые пишут, что двойник приходит». Лукашенко в 18-й раз посетил красную зону