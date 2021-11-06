«Вся закопана была трупами». Что творилось всего в километре от нынешних Дроздов в оккупацию

Новости Беларуси. Плакучие березы как символ жизни в память о жертвах геноцида. На месте бывшего фашистского концлагеря «Дрозды» 6 ноября прошла символическая акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы войны там погибли более 10 тысяч человек. Место массового захоронения военнопленных и мирных граждан благоустроили представители местной власти и Генпрокуратуры. Таким образом не только соблюдена православная традиция Родительской субботы, но и отмечен Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:

Мы проводим такую акцию по посадке деревьев и кустов здесь, чтобы помнил народ, чтобы подрастающее поколение помнило об этом. Как говорится, покуда мы помним, никакие попытки переписать историю нам не страшны.

Сергей Хмарук, заместитель Генерального прокурора Беларуси:

Вся наша страна многострадальная является землей памяти того геноцида, который был сотворен на нашей земле. Могила, представьте, 400 метров длиной (почти полкилометра) вся закопана была трупами. Это было установлено государственной комиссией после освобождения нашей страны в 1944 году.

Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения:

На территории Беларуси во время Великой Отечественной войны было создано порядка 260 концлагерей. Это один из таких, поэтому каждое такое место для нас очень больное, и мы должны знать и об этих людях, которые здесь похоронены, чтобы передать нашим новым поколениям знания об этой войне.