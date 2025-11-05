В чём секрет успешного кино? Ответил заместитель гендиректора «Беларусьфильма»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Что надо еще? Сценаристов, режиссеров не хватает? В чем вопрос?
Александр Гостев, заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм»:
Залог успеха фильма – это сценарий, сценарий, еще раз сценарий. Хороший сценарий, самое главное – идея и сценарий, когда это все прописано, последовательность всех действий. Поэтому сейчас и проходит много конкурсов по сценариям.
Евгений Пустовой:
А Академия искусств не дает сценаристов?
Александр Гостев:
Нет, кстати, в Академии искусств такого нет, не выпускают специалистов. Это все-таки самородки, люди могут быть и без образования, но талантливые.
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