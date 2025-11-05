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В чём секрет успешного кино? Ответил заместитель гендиректора «Беларусьфильма»

05 ноября 2025 17:45
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Что надо еще? Сценаристов, режиссеров не хватает? В чем вопрос? 

В чём секрет успешного кино? Ответил заместитель гендиректора «Беларусьфильма»-2

Александр Гостев, заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм»:
Залог успеха фильма – это сценарий, сценарий, еще раз сценарий. Хороший сценарий, самое главное – идея и сценарий, когда это все прописано, последовательность всех действий. Поэтому сейчас и проходит много конкурсов по сценариям.

Евгений Пустовой:
А Академия искусств не дает сценаристов? 

Александр Гостев:
Нет, кстати, в Академии искусств такого нет, не выпускают специалистов. Это все-таки самородки, люди могут быть и без образования, но талантливые. 

Подробности в видео.

# Кино # Беларусьфильм # Киностудия «Беларусьфильм» # Александр Гостев # Евгений Пустовой

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