«Экспонаты есть, очень много останков вещей узников концлагеря». В «Тростенце» создадут информационный центр

Новости Беларуси. Общественные организации страны помогут Белорусскому культурному центру духовного Возрождения в создании информационного центра в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Общественные организации страны помогут Белорусскому культурному центру духовного Возрождения в создании информационного центра в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый шаг к реализации проекта сделан 25 марта. Активная молодежь Беларуси провела трудовую акцию с благоустройством территории и уборкой внутреннего помещения будущего центра.
Такой трудовой флешмоб сегодня – это еще и первый шаг в создании информационного центра при комплексе.
Юлия Стриго, корреспондент:
В информационном центре разместится постоянно действующая музейная экспозиция. В ней будет отражена история созданного здесь концлагеря. Параллельно сейчас идет восстановление данных о бывших узниках. В поисках может принять участие каждый желающий. Собранная информация потом будет объединена в единую электронную книгу, посвященную жертвам «Тростенца».
Решение о создании информационного центра было принято во время открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». 10 общественных организаций Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.
Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения:
Сейчас готовится научная концепция этой экспозиции, где будет рассказано о судьбах жертв концлагеря «Тростенец», о политике геноцида фашистской Германии по уничтожению советского народа, холокост. Экспонаты есть, очень много останков, именно вещей узников концлагеря. Они были найдены, когда шла реконструкция мемориального комплекса.