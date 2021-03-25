«Экспонаты есть, очень много останков вещей узников концлагеря». В «Тростенце» создадут информационный центр

Новости Беларуси. Общественные организации страны помогут Белорусскому культурному центру духовного Возрождения в создании информационного центра в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый шаг к реализации проекта сделан 25 марта. Активная молодежь Беларуси провела трудовую акцию с благоустройством территории и уборкой внутреннего помещения будущего центра.

Такой трудовой флешмоб сегодня – это еще и первый шаг в создании информационного центра при комплексе.

Юлия Стриго, корреспондент:

В информационном центре разместится постоянно действующая музейная экспозиция. В ней будет отражена история созданного здесь концлагеря. Параллельно сейчас идет восстановление данных о бывших узниках. В поисках может принять участие каждый желающий. Собранная информация потом будет объединена в единую электронную книгу, посвященную жертвам «Тростенца».

Решение о создании информационного центра было принято во время открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». 10 общественных организаций Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.