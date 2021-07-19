«Чтобы эта ситуация не повторилась». В крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землёй Хиросимы и Нагасаки
Новости Беларуси. Память о трагедии Хиросимы и Нагасаки увековечили в Беларуси. 19 июля в крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землей из этих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ядерной бомбардировки в августе 1945 года в японских городах пострадали 250 000 человек. О жертвах неоправданной жестокости военного времени под сводами Всехсвятского храма прозвучала молитва.
Акция передачи земли – инициатива белорусского посольства в Японии, которую активно поддержали в Стране восходящего солнца. По словам протоиерея Федора Повного, капсула с пепельно-черной землей стала маленьким кирпичиком, положенным в основание фундамента мира, который должен строиться на доброй воле, а не преступлениях против человечности.
Протоиерей Федор Повный о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки: белорусам понятна боль японцев
Крипта Храма Всех Святых – это хранилище памяти. Здесь собрана земля с мест захоронений воинов времен Великой Отечественной войны. Есть капсулы из стран Западной Европы и более 6 500 свертков, собранных по всей Беларуси.
Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения:
Но жертвы Хиросимы и Нагасаки – это тоже жертвы Второй мировой войны, это многочисленные жертвы, поэтому мы тоже должны помнить здесь в крипте, чтобы эта ситуация не повторилась. И я надеюсь, что земля, которая будет находиться здесь и в крипте с Хиросимы, Нагасаки, и молодежь будет это видеть, и помнить о тех жертвах, и будет понимать, что эти жертвы были бессмысленные и что задача нашего нового поколения не повторить таких ситуаций.
События последних лет показывают, что традиционные устои в мире рушатся. В попытке навязать свое господство некоторые государства используют самые радикальные методы. Общий долг сейчас – хранить мир и благополучие.