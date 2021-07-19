«Чтобы эта ситуация не повторилась». В крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землёй Хиросимы и Нагасаки

Новости Беларуси. Память о трагедии Хиросимы и Нагасаки увековечили в Беларуси. 19 июля в крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землей из этих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ядерной бомбардировки в августе 1945 года в японских городах пострадали 250 000 человек. О жертвах неоправданной жестокости военного времени под сводами Всехсвятского храма прозвучала молитва.