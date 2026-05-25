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Новости по тегу #Александр Ермолович

Более 9 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников высажено за весенний период в Минске
25 мая 2026 11:33

Более 9 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников высажено за весенний период в Минске

В Минске тестируют новые способы по защите деревьев от воздействия реагентов зимой
05 сентября 2025 17:49

В Минске тестируют новые способы по защите деревьев от воздействия реагентов зимой

Новые деревья, цветы и инстаграмные локации – о благоустройстве столицы рассказал депутат Мингорсовета
05 сентября 2025 17:44

Новые деревья, цветы и инстаграмные локации – о благоустройстве столицы рассказал депутат Мингорсовета

В Минске весной высадят около 20 тыс. деревьев и 50 тыс. кустарников
25 февраля 2025 17:45

В Минске весной высадят около 20 тыс. деревьев и 50 тыс. кустарников

Последствия ураганов – как используют повреждённую древесину?
05 августа 2024 19:00

Последствия ураганов – как используют повреждённую древесину?

В парке имени Уго Чавеса заработают 10 новых аттракционов
28 марта 2024 17:33

В парке имени Уго Чавеса заработают 10 новых аттракционов

Минские пляжи обновят к летнему сезону – что изменится?
12 марта 2024 17:56

Минские пляжи обновят к летнему сезону – что изменится?

В Минске осенью высадили более 2 тыс. деревьев и 43 тыс. кустарников
02 ноября 2023 14:38

В Минске осенью высадили более 2 тыс. деревьев и 43 тыс. кустарников

В Минске появится 18 новых зон отдыха. Где они будут находиться?
15 марта 2023 15:59

В Минске появится 18 новых зон отдыха. Где они будут находиться?

Мангалы, лежаки и зоны отдыха. Как минские пляжи готовят к новому сезону?
15 марта 2023 15:34

Мангалы, лежаки и зоны отдыха. Как минские пляжи готовят к новому сезону?

Минск станет ещё красивее! Гендиректор «Минскзеленстроя» поделился планами по озеленению города
15 марта 2023 15:24

Минск станет ещё красивее! Гендиректор «Минскзеленстроя» поделился планами по озеленению города

«Окраины должны утопать в цветах». Весной 2023-го в Минске высадят около 100 тысяч многолетних растений
14 февраля 2023 14:02

«Окраины должны утопать в цветах». Весной 2023-го в Минске высадят около 100 тысяч многолетних растений