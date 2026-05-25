Новости по тегу #Александр Ермолович

Минск меняет весенний наряд на летний. В столице завершили основной этап посадки деревьев – городские улицы и парки пополнились сразу на 9 тысяч саженцев и 6 тысяч кустарников.
Приживаемость зеленых насаждений из года в год составляет порядка 97–98%
Посажено более 130 тысяч кустарников, более 24 тысяч деревьев. Активно сейчас высаживаем многолетние цветочные растения. Уже порядка 40 тысяч украшают наш город, которые высажены в этом году.
Особое внимание – территориям возле Минской кольцевой автодороги и транспортных развязок.
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