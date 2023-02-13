«Поставим новые мангалы, беседки». Когда откроются новый пляж и зоны отдыха в Минске?

Новости Беларуси. Новый пляж и 18 зон отдыха появятся в Минске. В столице началась подготовка к предстоящему весенне-летнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В каждом районе откроют по две зоны отдыха. Первые – на День Независимости, вторые – спустя два месяца на День города. В итоге вместе с уже существующими, в Минске станет почти полсотни зон отдыха. А в Центральном районе появится пляж. Не забывают и о действующих.

Александр Ермолович, генеральный директор «Минскзеленстроя»:

В рамках подготовки пляжей проводится комплекс работ. Сейчас проводится очистка прибрежной зоны, лесных массивов. Валеж, дикорастущая поросль, мусор, где он появился, убирается. Дальше пойдет дефектовка оборудования, после этого ремонт либо демонтаж непригодного, установка нового. В этом году будет сделан акцент на Цнянское водохранилище, там очень популярна зона барбекю с беседками, соответственно, в этом году мы ее традиционно продолжим – поставим новые мангалы, беседки.