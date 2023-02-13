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«Поставим новые мангалы, беседки». Когда откроются новый пляж и зоны отдыха в Минске?

13 февраля 2023 14:13
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Новости Беларуси. Новый пляж и 18 зон отдыха появятся в Минске. В столице началась подготовка к предстоящему весенне-летнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Поставим новые мангалы, беседки». Когда откроются новый пляж и зоны отдыха в Минске?-1

В каждом районе откроют по две зоны отдыха. Первые – на День Независимости, вторые – спустя два месяца на День города. В итоге вместе с уже существующими, в Минске станет почти полсотни зон отдыха. А в Центральном районе появится пляж. Не забывают и о действующих.

«Поставим новые мангалы, беседки». Когда откроются новый пляж и зоны отдыха в Минске?-4

Александр Ермолович, генеральный директор «Минскзеленстроя»:
В рамках подготовки пляжей проводится комплекс работ. Сейчас проводится очистка прибрежной зоны, лесных массивов. Валеж, дикорастущая поросль, мусор, где он появился, убирается. Дальше пойдет дефектовка оборудования, после этого ремонт либо демонтаж непригодного, установка нового. В этом году будет сделан акцент на Цнянское водохранилище, там очень популярна зона барбекю с беседками, соответственно, в этом году мы ее традиционно продолжим – поставим новые мангалы, беседки.

«Поставим новые мангалы, беседки». Когда откроются новый пляж и зоны отдыха в Минске?-7

К слову, весной пройдет конкурс на лучшее оформление пляжа. Специальная комиссия выберет тот, который безопасно и интересно оборудован для отдыха горожан и гостей столицы.

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# Социальная инфраструктура # общество # Александр Ермолович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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