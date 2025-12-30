Сила природы – почему наши предки закапывали под деревом пуповину новорождённого

Михаил Свито, ведущий: Многие раньше, может быть, сейчас тоже любят, когда рождается ребенок, сохранить первый волосик, первый зубик. У меня такого не было. Мама не сохранила даже бирку, которая дается при рождении. Это нормально с точки зрения энергетики?

В эти предновогодние дни, когда семьи собираются вместе, мы поговорим о самом ценном – нашей памяти, наших корнях. О том, что делает нас теми, кто мы есть. Зачем мы храним старые фотографии, письма? Почему семейные архивы так для нас важны? Почему мы так бережно вынимаем из старой коробки стеклянные игрушки, которые давно уже старше нас? Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Иван Сокол, изучает родовую тему:

С точки зрения энергетики тут вообще все намного серьезнее. Я сейчас расскажу то, что удалось раскопать, раздобыть какую информацию. Раньше в роддомах не рожали. Все рожали дома, у себя в бане. То есть муж принимал роды у своей жены. Когда выходит новое чадо, муж берет его еще с пуповиной. Он сначала ставил его на землю. Выходил на улицу, ставил на землю. Потом поднимал вверх, показывал небесам, что родился новый человек, новое дитя, и что он живой. Потом дальше пуповину сразу тоже не обрезали, ее какое-то время держали – до недели.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Это вы до какого века копнули?

Иван Сокол:

Это было лет 100 назад даже. Лет 100-150 – это точно было.

Ольга Бурлакова:

Я никогда не слышала, что мужчины принимали роды.

Иван Сокол:

Дальше эту пуповину, когда обрезали, мужчина садил дуб. Дуб – это древо рода, мужское дерево. Он садил новый дуб и закапывал пуповину вместе с этим древом. Потом древо вырастало. Это чадо могло подойти всегда, обняться с этим деревом, побыть около него. Эта сила природы наполняла его, потому что там закопана именно его пуповина. Это серьезные действия.