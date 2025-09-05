В Минске тестируют новые способы по защите деревьев от воздействия реагентов зимой
Каковы же итоги теплого сезона и как готовимся к холодному, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Об этом и многом другом говорим с гостем нашей программы. В студии Александр Георгиевич Ермолович, депутат Минского городского совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Я знаю, что зимой, может быть, сейчас уже это не такая проблема, но раньше эту проблему озвучивали в том числе и жители: что эта песчано-соляная смесь, которой посыпают дороги, дорожки, негативно сказывается и на растениях. Есть сейчас такая проблема?
Александр Ермолович, депутат Минского городского совета депутатов:
Конечно, есть. Отмирают частично ветви кустарников и деревьев. Но приживаемость зеленых насаждений из года в год составляет порядка 97-98%. Поэтому приживаемость довольно хорошая. Учитывая наши работы, мы минимизируем это воздействие. Также мы на зимний период обертываем стволы молодых деревьев специальным материалом для предотвращения повреждений при обработке солью. Последний год мы вместо спанбонда для увеличения декоративности на некоторых объектах попробовали применить маты из бамбука и камыша.
Наталья Надольская:
Я не видела. Расскажите подробнее. Это как выглядит?
Александр Ермолович:
Берется камыш, который вместо спанбонда, обертывается вокруг ствола деревца. То же самое – мат из бамбука мелкого диаметра. Точно так же обертывается вокруг ствола насаждения, что препятствует повреждению стволов песчано-солевыми реагентами в зимний период.
Наталья Надольская:
Если увидите, что дерево обернуто бамбуком, это неспроста – это защита его в будущем.
Александр Ермолович:
Защита и экологический эффект, органично вписывающийся в окружающую среду в зимний период.
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