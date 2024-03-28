В парке имени Уго Чавеса заработают 10 новых аттракционов. Четыре из них уже установлены. Также здесь оборудуют воркаут зону и детскую площадку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А во время марафона по благоустройству высадят деревья и кустарники. Кроме того, пространство украсят цветниками и ландшафтными композициями. Получится парк культуры и отдыха с различной зональностью – для тихого и активного отдыха, а также занятий экстремальными видами спорта. Работы планируют завершить ко Дню Независимости.

Александр Ермолович, генеральный директор предприятия «Минскзеленстрой»:

Идет реконструкция, или даже можно сказать, возведение парка Уго Чавеса, третья очередь. Ко Дню Независимости он откроется. Это будет полноценный парк культуры и отдыха с различной зональностью. Для тихого отдыха, активного.

При хорошей погоде сезон аттракционов в столичных парках стартует в конце апреля. Сейчас оборудование проходит техническое обслуживание и ремонт.