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В парке имени Уго Чавеса заработают 10 новых аттракционов

28 марта 2024 17:33
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В парке имени Уго Чавеса заработают 10 новых аттракционов. Четыре из них уже установлены. Также здесь оборудуют воркаут зону и детскую площадку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В парке имени Уго Чавеса заработают 10 новых аттракционов-1

А во время марафона по благоустройству высадят деревья и кустарники. Кроме того, пространство украсят цветниками и ландшафтными композициями. Получится парк культуры и отдыха с различной зональностью – для тихого и активного отдыха, а также занятий экстремальными видами спорта. Работы планируют завершить ко Дню Независимости.

В парке имени Уго Чавеса заработают 10 новых аттракционов-4

Александр Ермолович, генеральный директор предприятия «Минскзеленстрой»:
Идет реконструкция, или даже можно сказать, возведение парка Уго Чавеса, третья очередь. Ко Дню Независимости он откроется. Это будет полноценный парк культуры и отдыха с различной зональностью. Для тихого отдыха, активного.

При хорошей погоде сезон аттракционов в столичных парках стартует в конце апреля. Сейчас оборудование проходит техническое обслуживание и ремонт.

# Аттракционы # общество # Александр Ермолович # Новости Минска и Минской области

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