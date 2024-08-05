Последствия ураганов – как используют повреждённую древесину?

Екатерина Забенько, СТВ: Куда потом уходят эти распиленные деревья? Есть ли какая-то возможность их переработать, применить повторно, чтобы они какую-то пользу принесли?

Погода испытывает Беларусь на устойчивость к стихийным проявлениям. Минск уже не раз за это лето подвергался нападкам ветра, ливней и подтоплений. Городские службы достойно держат удар. Последствия ветровала устраняются в максимально сжатые сроки, при этом поставленные задачи по ремонту, замене, благоустройству и подготовке к осенне-зимнему периоду выполняются. О коммунальной жизни столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Конечно, все перерабатывается. Допустим, ветки и отходы древесины идут на участок по компостированию, используются для производства в последующем компоста. Соответственно, компост является одним из компонентов производства растительного грунта, который после этого укладывается в газоны, при посадке деревьев полностью используется.

Екатерина Забенько:

Все в хозяйстве пригодится, как говорится.

Александр Ермолович:

Конечно. Это древесина, которая может использоваться для производства лесной мебели, различных фигур из дерева, которые можно видеть на экотропах. На всех экотропах сейчас появляются новые интересные фигуры. Появляется как лесная мебель, так же и фигуры – эти простейшие шишки, которые детям очень нравятся.

Екатерина Забенько:

Работа по распилу упавших деревьев в Минске продолжается или уже последствия устранены?

Александр Ермолович:

Работа еще продолжается. Эта работа ведется в лесных массивах, не только в черте города в основном за городом. Потому что было повреждено порядка 77 гектаров. Надо понимать, что это несплошной рубкой, выборочные, единичные деревья. Покуда дойдем до каждого дерева, уберем его, соответственно, переработаем, вывезем. Я думаю, что в течение этого месяца мы точно закончим.