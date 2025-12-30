В Польше проходят массовые акции протеста фермеров против политики ЕС

Польские фермеры вышли на общенациональную забастовку. Десятки тысяч тракторов выехали на дороги и улицы городов. Акции проходят в более чем 180 точках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так аграрии выражают несогласие с планируемым соглашением между Европейским союзом и странами Южной Америки. Фермеры опасаются, что на европейский рынок хлынет дешевая продукция. По мнению протестантов, она не отвечает экологическим и санитарным нормам ЕС.

Якуб Бучайчук, фермер (Польша):

Почему мы бастуем? А бастуем потому что их продукция не соответствует нормам, по которым мы должны работать. Там фермеры для выращивания используют запрещенные у нас средства. Мы готовы бороться с этим до конца. У нас есть своя продукция, свои фермеры и свои хозяйства.

Фермеры планируют разместить технику с плакатами на видных местах, не блокируя движение транспорта. Однако не исключены повторные протесты, в том числе в Варшаве.