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В Минске появится 18 новых зон отдыха. Где они будут находиться?

15 марта 2023 15:59
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Жить в комфорте, ездить по ровным дорогам, любоваться зеленью и чистотой родного города – право каждого человека, возможность которому обеспечивают коммунальные службы. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как работает столичная система ЖКХ и обсудили планы по наведению порядка и озеленению Минска.

Екатерина Забенько, СТВ:
Со дня на день приступите к третьей очереди строительства парка имени Уго Чавеса в Каменной Горке. Объем работы огромный. Только на этом этапе придется освоить 17 гектаров земли. Это достаточно большой объем даже для того же парка. Какие предстоят работы?

В Минске появится 18 новых зон отдыха. Где они будут находиться?-1

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:
Это третья очередь, после ее реализации площадь парка будет порядка 21 гектара, он станет полноценным парком культуры и отдыха. В концепции предусматривается отдых различных возрастных групп, а также интересы посетителей. Будут зоны тихого отдыха, площадки с детским оборудованием, спортивным оборудованием. Все это будет связано тропиночной сетью.

Екатерина Забенько:
Амбициозные планы. Даже поменяется статус этого парка. Насколько важно создание таких зон отдыха для минчан в городе и будут ли они создаваться дальше, потому что действительно масштабы огромные?

В Минске появится 18 новых зон отдыха. Где они будут находиться?-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Это очень важное и нужное направление. Будут они развиваться. Будет в текущем году развиваться и структура парка имени Горького, куда постоянно родители с малышами ходят отдыхать. В марте 2024 года планируется реконструкция парка имени Павлова на территории порядка 22,5 гектара земли. Там будут береговые укрепления, места отдыха с детьми, будут предложены места для тихого отдыха. Есть где и над чем работать. По уже сложившейся традиции, которая продолжится и в будущем году, чтобы у нас в каждом административном районе появлялось по минимум две зоны отдыха дополнительно.

Екатерина Забенько:
Недавно порадовали информацией, что в текущем году появится еще 18 новых зон отдыха. Они откроются ко Дню Независимости, Дню города. Расскажите подробнее, что это за площадки, где они будут организованы.

В Минске появится 18 новых зон отдыха. Где они будут находиться?-7

Александр Ермолович:
Стало уже доброй традицией ежегодно в каждом районе города создавать две новые зоны отдыха на неблагоустроенных территориях. В основном это возле водных объектов. В данный момент там активно ведутся работы по расчистке территорий, уборки сухостоя, санитарной обрезки деревьев, где в дальнейшем будет обустроена дорожно-тропиночная сеть, появятся спортивное, детское оборудование и другое для комфортного отдыха наших горожан.

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# Отдых # общество # Екатерина Забенько # Александр Ермолович # Олег Корзун # Фотофакт

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