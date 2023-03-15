В Минске появится 18 новых зон отдыха. Где они будут находиться?
Жить в комфорте, ездить по ровным дорогам, любоваться зеленью и чистотой родного города – право каждого человека, возможность которому обеспечивают коммунальные службы. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как работает столичная система ЖКХ и обсудили планы по наведению порядка и озеленению Минска.
Екатерина Забенько, СТВ:
Со дня на день приступите к третьей очереди строительства парка имени Уго Чавеса в Каменной Горке. Объем работы огромный. Только на этом этапе придется освоить 17 гектаров земли. Это достаточно большой объем даже для того же парка. Какие предстоят работы?
Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:
Это третья очередь, после ее реализации площадь парка будет порядка 21 гектара, он станет полноценным парком культуры и отдыха. В концепции предусматривается отдых различных возрастных групп, а также интересы посетителей. Будут зоны тихого отдыха, площадки с детским оборудованием, спортивным оборудованием. Все это будет связано тропиночной сетью.
Екатерина Забенько:
Амбициозные планы. Даже поменяется статус этого парка. Насколько важно создание таких зон отдыха для минчан в городе и будут ли они создаваться дальше, потому что действительно масштабы огромные?
Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Это очень важное и нужное направление. Будут они развиваться. Будет в текущем году развиваться и структура парка имени Горького, куда постоянно родители с малышами ходят отдыхать. В марте 2024 года планируется реконструкция парка имени Павлова на территории порядка 22,5 гектара земли. Там будут береговые укрепления, места отдыха с детьми, будут предложены места для тихого отдыха. Есть где и над чем работать. По уже сложившейся традиции, которая продолжится и в будущем году, чтобы у нас в каждом административном районе появлялось по минимум две зоны отдыха дополнительно.
Екатерина Забенько:
Недавно порадовали информацией, что в текущем году появится еще 18 новых зон отдыха. Они откроются ко Дню Независимости, Дню города. Расскажите подробнее, что это за площадки, где они будут организованы.
Александр Ермолович:
Стало уже доброй традицией ежегодно в каждом районе города создавать две новые зоны отдыха на неблагоустроенных территориях. В основном это возле водных объектов. В данный момент там активно ведутся работы по расчистке территорий, уборки сухостоя, санитарной обрезки деревьев, где в дальнейшем будет обустроена дорожно-тропиночная сеть, появятся спортивное, детское оборудование и другое для комфортного отдыха наших горожан.
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