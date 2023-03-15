В Минске появится 18 новых зон отдыха. Где они будут находиться?

Жить в комфорте, ездить по ровным дорогам, любоваться зеленью и чистотой родного города – право каждого человека, возможность которому обеспечивают коммунальные службы. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как работает столичная система ЖКХ и обсудили планы по наведению порядка и озеленению Минска. Екатерина Забенько, СТВ:

Со дня на день приступите к третьей очереди строительства парка имени Уго Чавеса в Каменной Горке. Объем работы огромный. Только на этом этапе придется освоить 17 гектаров земли. Это достаточно большой объем даже для того же парка. Какие предстоят работы?

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Это третья очередь, после ее реализации площадь парка будет порядка 21 гектара, он станет полноценным парком культуры и отдыха. В концепции предусматривается отдых различных возрастных групп, а также интересы посетителей. Будут зоны тихого отдыха, площадки с детским оборудованием, спортивным оборудованием. Все это будет связано тропиночной сетью. Екатерина Забенько:

Амбициозные планы. Даже поменяется статус этого парка. Насколько важно создание таких зон отдыха для минчан в городе и будут ли они создаваться дальше, потому что действительно масштабы огромные?