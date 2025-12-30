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Литва намерена заминировать все мосты на границе с Беларусью

30 декабря 2025 13:51
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Очередной недружественный шаг Литвы. В Минобороны балтийской республики заявили, что намерены заминировать все мосты на границе с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва намерена заминировать все мосты на границе с Беларусью-2

Подготовительные работы уже начались. Все сооружения оборудуют площадками для размещения взрывчатки. Кроме того, в непосредственной близости от границы уже построено несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и других инженерных заграждений. Также ведут работы по углублению защитных каналов, которые могут использовать как окопы и дополнительную защиту от танков. И это лишь часть масштабного плана по созданию так называемой Балтийской линии обороны вдоль границ с Беларусью и Россией. 

# Беларусь-Литва # Государственная граница Беларуси # Граница

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