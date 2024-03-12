Минские пляжи обновят к летнему сезону – что изменится?

Арт-объекты, больше торговых павильонов и фотозон. На минских пляжах уже началась подготовка к предстоящему летнему сезону. Здесь появится более 300 единиц нового оборудования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2023-м креативные фоторамки установили на водохранилище Дрозды и Минском море. Подобные локации организуют и в других местах. А на Цнянском и Заславском водохранилищах упор сделают на семейный отдых. Здесь появится больше теневых навесов и кабинок для переодевания. Установят качели, скамейки и урны, заменят мангалы. По-другому будет выглядеть и пляж № 1 на Минском море. После прошлогоднего ветровала его площадь увеличилась примерно на один гектар. Здесь уже провели работы по планировке территорий и установили малые архитектурные формы. Работы по благоустройству уже начались и в других зонах отдыха.

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Подготовка зон отдыха, в частности пляжных зон, идет планомерно. Ежегодно составляется программа, где прописаны мероприятия, которые необходимо выполнить для того, чтобы наши жители, гости комфортно отдыхали в летний сезон на наших пляжах. В данный момент приступили к реализации некоторых мероприятий, в частности подсыпка береговой линии песком, установка малых архитектурных форм, демонтаж уже непригодного оборудования.

Всего на балансе предприятий «Минскзеленстроя» 23 пляжа. Здесь установлены свыше 3,5 тысячи единиц оборудования. Наибольшей популярностью у горожан пользуются зоны отдыха Цнянского водохранилища и Дроздов.