Минск станет ещё красивее! Гендиректор «Минскзеленстроя» поделился планами по озеленению города

Жить в комфорте, ездить по ровным дорогам, любоваться зеленью и чистотой родного города – право каждого человека, возможность которому обеспечивают коммунальные службы. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как работает столичная система ЖКХ и обсудили планы по наведению порядка и озеленению Минска. Екатерина Забенько, СТВ:

Стало известно, что весенний месячник по благоустройству стартовал с понедельника. Люди его ждали. Вы рассчитываете на поддержку минчан?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Я считаю, что большинство жителей столицы считают Минск своим родным, конечно, они принимают участие в благоустройстве территории. На протяжении последних лет мы видим тенденцию, когда люди выходят на свои дворовые территории с удовольствием. Создаются отдельные цветочные композиции. Конечно, в стороне не находятся предприятия системы ЖКХ. На этот год запланировали большое количество мероприятий на протяжении не только месячника, но и в целом летнего периода, чтобы создать комфортные условия проживания нашим гражданам. Екатерина Забенько:

Месячник по озеленению стартует в Минске. Какие планы по посадке цветов и деревьев?

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Мы планируем в весенний период высадить более 30 тысяч кустарников, более 10 тысяч деревьев. Посадки будут происходить не только в городской среде, но и на озелененной территории вдоль МКАДа. Екатерина Забенько:

Какими в основном растениями порадуете глаз минчан? Александр Ермолович:

В этом году будет сделан акцент на устройство масштабных розариев в каждом районе Минска, традиционно в последнее время для озеленения мы применяем гортензию метельчатую с белыми соцветиями, в этом году мы пойдем дальше. Будут гортензия крупнолистная, древовидная, большие и яркие соцветия розового, голубого, фиолетового цветов. Екатерина Забенько:

Я знаю, что у этого сезона есть свои особенности. Он достаточно короткий, то есть нужно успеть достаточно быстро все посадить. Справитесь сами, будете привлекать помощников?

Александр Ермолович:

По прогнозам синоптиков, благоприятный период для посадки будет очень сжат – не более двух недель. Поэтому так традиционно сложилось, что минчане очень активно принимают участие в работах по озеленению. Пользуясь случаем, хочу пригласить их принять участие в этот весенний период. Только совместными усилиями мы сделаем наш город более красивым, чистым и зеленым. Екатерина Забенько:

Где искать розы в цветочном оформлении? Александр Ермолович:

Планируется к высадке более 15 тысяч кустов роз во всех районах Минска. Конечно, акцент будет сделан в первую очередь на парковые зоны, бульвары и скверы. Екатерина Забенько:

Насколько современным можно считать наше столичное озеленение? Где черпаете опыт, идеи, вдохновение?