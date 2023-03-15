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Минск станет ещё красивее! Гендиректор «Минскзеленстроя» поделился планами по озеленению города

15 марта 2023 15:24
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Жить в комфорте, ездить по ровным дорогам, любоваться зеленью и чистотой родного города – право каждого человека, возможность которому обеспечивают коммунальные службы. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как работает столичная система ЖКХ и обсудили планы по наведению порядка и озеленению Минска.

Екатерина Забенько, СТВ:
Стало известно, что весенний месячник по благоустройству стартовал с понедельника. Люди его ждали. Вы рассчитываете на поддержку минчан?

Минск станет ещё красивее! Гендиректор «Минскзеленстроя» поделился планами по озеленению города-1

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Я считаю, что большинство жителей столицы считают Минск своим родным, конечно, они принимают участие в благоустройстве территории. На протяжении последних лет мы видим тенденцию, когда люди выходят на свои дворовые территории с удовольствием. Создаются отдельные цветочные композиции. Конечно, в стороне не находятся предприятия системы ЖКХ. На этот год запланировали большое количество мероприятий на протяжении не только месячника, но и в целом летнего периода, чтобы создать комфортные условия проживания нашим гражданам.

Екатерина Забенько:
Месячник по озеленению стартует в Минске. Какие планы по посадке цветов и деревьев?

Минск станет ещё красивее! Гендиректор «Минскзеленстроя» поделился планами по озеленению города-4

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:
Мы планируем в весенний период высадить более 30 тысяч кустарников, более 10 тысяч деревьев. Посадки будут происходить не только в городской среде, но и на озелененной территории вдоль МКАДа.

Екатерина Забенько:
Какими в основном растениями порадуете глаз минчан?

Александр Ермолович:
В этом году будет сделан акцент на устройство масштабных розариев в каждом районе Минска, традиционно в последнее время для озеленения мы применяем гортензию метельчатую с белыми соцветиями, в этом году мы пойдем дальше. Будут гортензия крупнолистная, древовидная, большие и яркие соцветия розового, голубого, фиолетового цветов.

Екатерина Забенько:
Я знаю, что у этого сезона есть свои особенности. Он достаточно короткий, то есть нужно успеть достаточно быстро все посадить. Справитесь сами, будете привлекать помощников?

Минск станет ещё красивее! Гендиректор «Минскзеленстроя» поделился планами по озеленению города-7

Александр Ермолович:
По прогнозам синоптиков, благоприятный период для посадки будет очень сжат – не более двух недель. Поэтому так традиционно сложилось, что минчане очень активно принимают участие в работах по озеленению. Пользуясь случаем, хочу пригласить их принять участие в этот весенний период. Только совместными усилиями мы сделаем наш город более красивым, чистым и зеленым.

Екатерина Забенько:
Где искать розы в цветочном оформлении?

Александр Ермолович:
Планируется к высадке более 15 тысяч кустов роз во всех районах Минска. Конечно, акцент будет сделан в первую очередь на парковые зоны, бульвары и скверы.

Екатерина Забенько:
Насколько современным можно считать наше столичное озеленение? Где черпаете опыт, идеи, вдохновение?

Минск станет ещё красивее! Гендиректор «Минскзеленстроя» поделился планами по озеленению города-10

Александр Ермолович:
В прошлом году на нашем предприятии была создана ландшафтная группа. Это молодые и креативные ребята. На данный момент они создают дизайн-проекты на уровне ведущих проектных институтов. Ежегодно мы проводим конкурс по озеленению городских пространств среди молодежи. Принимают участие студенты ведущих вузов республики, и все хорошие идеи мы применяем на практике. Поэтому мы идем, думаю, в ногу со временем.

Екатерина Забенько:
Надеюсь, что очень скоро мы сможем это оценить.

Как тепло в домах отразилось на кошельках минчан? Рассказала гендиректор минского ЖКХ – подробности здесь.

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# Озеленение # общество # Екатерина Забенько # Марина Толстик # Александр Ермолович # Фотофакт

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