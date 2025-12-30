В Беларуси утверждена госпрограмма «Экология» на 2026-2030 годы

Улучшение качества охраны окружающей среды и рациональное природопользование. На это направлена госпрограмма «Экология», которая принята в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обширный документ состоит из шести подпрограмм для решения ключевых задач и достижения целевых показателей. Так, к 2030 году планируется сократить выбросы парниковых газов на 37 % к уровню 1990 года. Кроме того, за ближайшие пять лет количество особо охраняемых природных территорий в стране увеличится до 9,4 % от общей площади государства.

Еще одно важное направление – укрепление экологической безопасности. В Беларуси будут максимально вовлекать коммунальные отходы в оборот. Общий объем финансирования госпрограммы «Экология» составляет свыше 1 млрд 600 миллионов рублей.