Мангалы, лежаки и зоны отдыха. Как минские пляжи готовят к новому сезону?

Жить в комфорте, ездить по ровным дорогам, любоваться зеленью и чистотой родного города – право каждого человека, возможность которому обеспечивают коммунальные службы. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как работает столичная система ЖКХ и обсудили планы по наведению порядка и озеленению Минска. Екатерина Забенько, СТВ:

В Минске 22 пляжа. Все ли они готовы принять минчан к началу купального сезона?

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

В Минске и пригороде 22 пляжа на четырех водохранилищах. Екатерина Забенько:

Попасть на них все стремятся гораздо раньше, чем можно начинать купаться. Александр Ермолович:

Ежегодно у нас утверждается программа по подготовке пляжных зон к купальному сезону. Мероприятия программы включают как ремонт, покраску, замену устаревшего оборудования, так и установку нового. На данный момент активно ведутся работы по очистке прибрежных территорий от дикорастущей поросли, по уборке валежа, сухостоя. Все пляжи будут подготовлены к сезону и примут наших отдыхающих. Екатерина Забенько:

Появятся ли новые объекты? Думаю, что больше всего интересуют мангалы и беседки, а также лежаки, пляжное оборудование.