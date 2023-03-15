Мангалы, лежаки и зоны отдыха. Как минские пляжи готовят к новому сезону?
Жить в комфорте, ездить по ровным дорогам, любоваться зеленью и чистотой родного города – право каждого человека, возможность которому обеспечивают коммунальные службы. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как работает столичная система ЖКХ и обсудили планы по наведению порядка и озеленению Минска.
Екатерина Забенько, СТВ:
В Минске 22 пляжа. Все ли они готовы принять минчан к началу купального сезона?
Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:
В Минске и пригороде 22 пляжа на четырех водохранилищах.
Екатерина Забенько:
Попасть на них все стремятся гораздо раньше, чем можно начинать купаться.
Александр Ермолович:
Ежегодно у нас утверждается программа по подготовке пляжных зон к купальному сезону. Мероприятия программы включают как ремонт, покраску, замену устаревшего оборудования, так и установку нового. На данный момент активно ведутся работы по очистке прибрежных территорий от дикорастущей поросли, по уборке валежа, сухостоя. Все пляжи будут подготовлены к сезону и примут наших отдыхающих.
Екатерина Забенько:
Появятся ли новые объекты? Думаю, что больше всего интересуют мангалы и беседки, а также лежаки, пляжное оборудование.
Александр Ермолович:
Да, в этом году запланировано установить более 600 единиц пляжного, спортивного и детского оборудования. Например, на Цнянском водохранилище, где в тренде у нас отдых с шашлыками, мангалами, мы дополнительно будем устанавливать мангалы и беседки.
Екатерина Забенько:
Появится новый пляж в Центральном районе. Где, когда, какой?
Александр Ермолович:
В прошлом году были начаты работы по благоустройству новой пляжной зоны на водохранилище Дрозды. Этой весной мы планируем установить необходимое дополнительное оборудование, и пляж примет своих посетителей.
Екатерина Забенько:
В порядок же будут приводиться не только сами пляжи, но и дно водоемов. О каком объеме работы идет речь? Я знаю, что заниматься этим будут водолазы.
Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
В структурном подразделении «Минскводоканала» есть такие специалисты-водолазы, чтобы людям было комфортно находиться на пляже, учитывая то количество, которое имеет место быть, – было обозначено 22 пляжа, а в целом водная акватория составляет порядка 17 гектаров. Все они будут к 1 мая обследованы, чтобы людям было комфортно отдыхать.
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