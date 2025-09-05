Новые деревья, цветы и инстаграмные локации – о благоустройстве столицы рассказал депутат Мингорсовета

Каковы же итоги теплого сезона и как готовимся к холодному, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Об этом и многом другом говорим с гостем нашей программы. В студии Александр Георгиевич Ермолович, депутат Минского городского совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Осень. Лучшее время подвести первые итоги Года благоустройства. Удалось ли выполнить планы? Какие значимые мероприятия уже осуществлены? Что нового появилось в озеленении столицы? Может быть, какие-то арт-объекты, архитектурные формы, новые креативные решения? Александр Ермолович, депутат Минского городского совета депутатов:

Много уже сделано, но еще очень много предстоит в осенний период. В промежуточных итогах посажено более 130 тысяч кустарников, более 24 тысяч деревьев. Активно сейчас высаживаем многолетние цветочные растения. Уже порядка 40 тысяч украшают наш город, которые высажены в этом году.