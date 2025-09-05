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Новые деревья, цветы и инстаграмные локации – о благоустройстве столицы рассказал депутат Мингорсовета

05 сентября 2025 17:44
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Каковы же итоги теплого сезона и как готовимся к холодному, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Об этом и многом другом говорим с гостем нашей программы. В студии Александр Георгиевич Ермолович, депутат Минского городского совета депутатов.

Новые деревья, цветы и инстаграмные локации – о благоустройстве столицы рассказал депутат Мингорсовета-2

Наталья Надольская, ведущая:
Осень. Лучшее время подвести первые итоги Года благоустройства. Удалось ли выполнить планы? Какие значимые мероприятия уже осуществлены? Что нового появилось в озеленении столицы? Может быть, какие-то арт-объекты, архитектурные формы, новые креативные решения?

Александр Ермолович, депутат Минского городского совета депутатов:
Много уже сделано, но еще очень много предстоит в осенний период. В промежуточных итогах посажено более 130 тысяч кустарников, более 24 тысяч деревьев. Активно сейчас высаживаем многолетние цветочные растения. Уже порядка 40 тысяч украшают наш город, которые высажены в этом году.

Новые деревья, цветы и инстаграмные локации – о благоустройстве столицы рассказал депутат Мингорсовета-4

Наталья Надольская:
То есть сейчас в конце лета все равно активно идут посадки, да?

Александр Ермолович:
Работа идет активно. Особенно сейчас. Осенний период, сентябрь, мы активно приступим еще к посадкам деревьев, кустарников.

Наталья Надольская:
А однолетники как-то убираются?

Александр Ермолович:
Однолетники ежегодно из года в год мы уменьшаем. Заменяем их многолетними цветочными растениями. Также из основных аспектов этого года можно подчеркнуть, что детский парк имени Горького обновился после реконструкции, но не потерял свою аутентичность. Там появились новые интересные локации, можно сказать, инстаграмные локации, которые очень радуют наших жителей и гостей столицы.

Подробнее в видео.

# Год благоустройства # Александр Ермолович # Растения и цветы # Озеленение

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