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В Минске осенью высадили более 2 тыс. деревьев и 43 тыс. кустарников

02 ноября 2023 14:38
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Новости Беларуси. Этой осенью Минск стал зеленее на 2 тысячи деревьев и 43 тысячи кустарников. В столице активно ведутся работы по благоустройству, организуют и субботники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске осенью высадили более 2 тыс. деревьев и 43 тыс. кустарников-1

В 2023 году к акциям по озеленению присоединились более 11 тысяч человек. Особое внимание Минской кольцевой автодороге. Также неповторимый колорит столичным магистралям придают яркие хризантемы. Кроме того, в этом сезоне высажено порядка 40 тысяч многолетних растений, а за год – свыше 140 тысяч. Это своего рода рекорд по сравнению с прошлым годом.

В Минске осенью высадили более 2 тыс. деревьев и 43 тыс. кустарников-4

Александр Ермолович, генеральный директор Минскзеленстроя:
На данный момент закончены работы по посадке многолетних цветочных растений, осенью их высажено порядка 40 тысяч. Всего за год получилось 140 тысяч.

Всего же этой осенью в столице планируют высадить более 9 тысяч деревьев и около 150 тысяч кустарников. Также проходит уборка листвы. Присоединиться к озеленению и благоустройству своего города приглашают и минчан.

# Озеленение # общество # Александр Ермолович # Фотофакт

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